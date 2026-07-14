Inician repavimentación de la calle 19 de Marzo en Atizapán de Zaragoza

Atizapán de Zaragoza

El gobierno de Atizapán de Zaragoza dio el banderazo de inicio a los trabajos de repavimentación de la calle 19 de Marzo, ubicada en la colonia San José de Provi, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura vial del municipio.

El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, informó que con esta obra se concluirán al cien por ciento las mejoras programadas para dicha colonia, con el objetivo de ofrecer vialidades más seguras, funcionales y de mayor calidad para beneficio de las familias de la zona.

Además, Rodríguez Villegas precisó que la repavimentación forma parte de los compromisos de su administración, a fin de mejorar la movilidad y elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Por último, el alcalde reiteró que los trabajos tienene el objetivo de optimizar las condiciones de tránsito en la calle 19 de Marzo y complementar las acciones de mejoramiento urbano que se realizan en la colonia San José de Provi.

La Crónica de Hoy 2026