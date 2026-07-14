Programa Desde la Cuna 2026 CDMX: ¿Esta abierto el registro para recibir $1,200 bimestrales? Conoce cómo recibir el apoyo “Desde la Cuna” 2026 y cuáles son sus requisitos (@GobCDMX)

Tras la entrega de apoyos a más de 23 mil niñas y niños del programa Desde la Cuna 2026, conoce si ya puedes registrarte, cuáles son los requisitos y cómo hacerlo.

Desde la Cuna es un programa del Gobierno de la Ciudad de México, el cual tiene como objetivo brindar un apoyo económico a las infancias de entre 0 y 3 años, con la finalidad de garantizar un ingreso mínimo a estas familias y promover su desarrollo integral.

¿Está abierto el registro para el programa Desde la Cuna en julio de 2026?

A pesar de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, comenzó con la entrega de apoyos para quienes se registraron con anterioridad, aún no se ha informado sobre una fecha oficial para el registro de nuevos beneficiarios.

Sin embargo, señaló que para finales de 2026 el objetivo es que en el programa se encuentren inscritos 170 mil niñas y niños, por lo que se espera que próximamente se anuncie un nuevo periodo de registro.

¿Cuánto dinero otorgan en el programa Desde la Cuna?

Durante este 2026, el programa Desde la Cuna estará depositando a sus beneficiarios de manera bimestral $1,200 pesos mexicanos.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse en el programa Desde la Cuna 2026 CDMX?

Si te interesa ser uno de los beneficiarios del programa Desde la Cuna 2026, estos son los requisitos que tienes que cumplir de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México:

Ser madre, padre, tutora o tutor de una niña o niño y tener interés en recibir el apoyo.

Llenar la solicitud de incorporación al programa.

Que la niña o niño no tenga, al momento de la inscripción al programa, más de 3 años y 10 meses.

Residir en la Ciudad de México.

No recibir apoyos de la misma naturaleza, como la beca Rita Cetina o Mi Beca para Empezar.

¿Dónde se tramita el apoyo Desde la Cuna CDMX?

Para recibir el Desde la Cuna CDMX, tienes que acudir a registrarte a algunos de los módulos que el gobierno habilita, los cuales se encuentran distribuidos en:

Centros PILARES

Espacios UTOPÍAS

Ferias del Bienestar

Edificios administrativos del Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías.