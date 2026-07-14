Rehabilitan Centro de Educación y Cuidado Infantil en Tlalnepantla

Centro de Educación y Cuidado Infantil “Madre Teresa de Calcuta”

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, entregó la rehabilitación integral del Centro de Educación y Cuidado Infantil “Madre Teresa de Calcuta”, ubicado en la colonia Prensa Nacional, como parte de las acciones para mantener la atención a la primera infancia en el municipio.

Durante el acto, Pérez Cruz reveló que la obra forma parte del Pacto por la Primera Infancia en Tlalnepantla, estrategia con la que se busca generar espacios seguros, dignos e incluyentes para niñas y niños, particularmente en zonas donde anteriormente no existían este tipo de instalaciones.

La rehabilitación del centro tiene como objetivo mejorar las condiciones de atención y cuidado para la población infantil, mediante la adecuación de espacios destinados a la educación y el desarrollo de las y los menores.

Al evento asistieron la directora de Instancias Infantiles del Sistema Nacional DIF, Blanca Berenice Figueroa Morales, así como el subdirector de Administración de Centros Educativos del DIF del Estado de México, Gabino Hernández Martínez, quienes acompañaron al presidente municipal en la entrega de las instalaciones rehabilitadas.

La Crónica de Hoy 2026