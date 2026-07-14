Tlalpan registra reducción de 20% en incidencia delictiva durante junio

La alcaldía Tlalpan se ubicó entre las demarcaciones de la Ciudad de México con mayor reducción en la incidencia delictiva durante junio, al registrar una disminución de 20 por ciento respecto al periodo anterior, de acuerdo con el informe mensual de seguridad presentado por el Gobierno capitalino.

En la presentación del reporte, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Emiliano Calderón Mercado, destacó que Tlalpan fue una de las alcaldías con la mayor disminución en los indicadores delictivos, con una reducción de 20 por ciento.

El informe se dio a conocer tras un mes en el que la Ciudad de México enfrentó una intensa actividad por la celebración de la Copa Mundial de Futbol, evento que concentró a millones de personas en calles y espacios públicos. De acuerdo con la jefa de Gobierno, este contexto representó uno de los mayores desafíos para la estrategia de seguridad implementada en la capital.

Según los datos presentados, junio de 2026 registró la cifra más baja de homicidios para ese mes en los últimos 15 años en la Ciudad de México. Además, durante el primer semestre del año los delitos de alto impacto disminuyeron 8 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025 y 64 por ciento respecto al primer semestre de 2019.

Las autoridades capitalinas señalaron que estos resultados responden a una estrategia basada en ocho ejes, entre ellos la atención a las causas de la violencia, la coordinación entre instituciones, el fortalecimiento de las corporaciones policiales, el uso de inteligencia e investigación, la policía de proximidad y la evaluación permanente de las condiciones de seguridad en el territorio.

En el caso de Tlalpan, la alcaldía informó que mantiene un esquema de coordinación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno a través de las Mesas de Seguridad y Construcción de Paz. Este martes se realizó la sesión número 125 de este mecanismo en lo que va de 2026, en la que se revisa diariamente la incidencia delictiva y se definen acciones de atención en distintos puntos de la demarcación.

De manera complementaria, la administración local indicó que también operan Mesas Itinerantes de Seguridad, las cuales se llevan a cabo cada 15 días en diferentes colonias, pueblos y barrios de Tlalpan. En estos encuentros participan autoridades y habitantes para revisar problemáticas específicas, atender reportes ciudadanos y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados.

Como parte de la estrategia de seguridad, la alcaldía también informó que fortaleció su capacidad operativa. Mientras al inicio de la actual administración contaba con seis patrullas operativas, actualmente dispone de 53 unidades propias destinadas a labores de vigilancia y atención en las distintas zonas de la demarcación, organizadas por cuadrantes para agilizar la respuesta ante reportes ciudadanos.

Los datos del informe mensual forman parte del seguimiento que realiza el Gobierno de la Ciudad de México sobre el comportamiento de la incidencia delictiva en las 16 alcaldías y de la evaluación de las acciones implementadas en materia de seguridad pública.