Refuerzan seguridad en Atizapán de Zaragoza con el Operativo Otomí

Instituciones de los tres órdenes de gobierno mantienen acciones coordinadas para reforzar la seguridad en Atizapán de Zaragoza mediante el Operativo Otomí, que comenzó el pasado 23 de septiembre y cuenta con la participación de fuerzas federales, estatales y municipales.

En este despliegue participan elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Policía Estatal y personal de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial de Atizapán de Zaragoza.

De acuerdo con el reporte con corte al 1 de octubre, el operativo está integrado por 38 elementos y siete unidades, quienes realizan acciones de inspección y vigilancia en diferentes puntos del municipio.

Como parte de las actividades realizadas durante los primeros días del operativo, las autoridades reportaron la inspección de mil 63 personas, como parte de las acciones de prevención y vigilancia implementadas en la localidad.

Además, fueron inspeccionadas 319 motocicletas, así como 217 vehículos particulares y 18 unidades de transporte público.

Estas acciones forman parte de las labores coordinadas que realizan las instituciones de seguridad con el objetivo de mantener presencia en el municipio y prevenir posibles hechos delictivos.

El Operativo Otomí inició el 23 de septiembre y, desde entonces, los elementos participantes han realizado recorridos y revisiones como parte de las estrategias de seguridad implementadas en Atizapán de Zaragoza.

La participación de instituciones de los tres niveles de gobierno permite que las acciones se desarrollen de manera conjunta, al contar con personal de corporaciones federales, estatales y municipales.

Entre las instituciones que participan se encuentran SEMAR, DEFENSA y Guardia Nacional, además de la Policía Estatal y la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial municipal.El despliegue también contempla la revisión de vehículos y motocicletas, así como de unidades de transporte público, debido a que estos forman parte de las actividades cotidianas de movilidad dentro del municipio. De acuerdo con las cifras reportadas, las mil 63 personas inspeccionadas representan la mayor parte de las revisiones realizadas durante el periodo informado, mientras que las motocicletas y vehículos también fueron considerados dentro de las acciones preventivas.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre las diferentes instituciones permite fortalecer las tareas de prevención, vigilancia y atención en el municipio. El operativo se mantiene como parte de las acciones conjuntas de seguridad y busca mantener presencia de las corporaciones en distintos puntos de Atizapán de Zaragoza.

La estrategia contempla la participación de elementos de diferentes instituciones, quienes trabajan de manera coordinada para realizar las labores establecidas dentro del despliegue. Con corte al 1 de octubre, el Operativo Otomí suma siete unidades y 38 elementos, además de las inspecciones realizadas a personas, motocicletas, vehículos y transporte público.

Las autoridades municipales y las instituciones participantes mantienen así una estrategia conjunta de vigilancia en Atizapán de Zaragoza, con la finalidad de fortalecer las acciones preventivas y la atención a la seguridad de la población. El gobierno municipal destacó que la coordinación entre las distintas corporaciones es una herramienta para mantener una presencia constante y atender las necesidades de seguridad en las diferentes zonas del municipio.

De esta manera, desde el inicio del Operativo Otomí, el 23 de septiembre, las instituciones participantes han desarrollado acciones de inspección y vigilancia que, hasta el corte del 1 de octubre, suman más de mil personas revisadas y cientos de vehículos inspeccionados. El despliegue continuará con la participación conjunta de las autoridades federales, estatales y municipales como parte de las acciones de seguridad implementadas en Atizapán de Zaragoza.