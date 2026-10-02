Conmemoran en Tlalnepantla el 2 de octubre con izamiento de bandera a media asta

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó el izamiento de la Bandera Nacional a media asta para recordar a las y los jóvenes que participaron en el movimiento estudiantil de 1968.La ceremonia se realizó este 2 de octubre, fecha en la que se recuerda a los jóvenes que alzaron la voz en favor de la libertad, la justicia y la democracia durante el movimiento estudiantil ocurrido hace 58 años.

Durante el acto, la bandera mexicana fue colocada a media asta como una forma de rendir homenaje y mantener presente la memoria de quienes perdieron la vida durante los acontecimientos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México.

El presidente municipal encabezó la ceremonia en el municipio, donde se destacó la importancia de recordar este episodio de la historia nacional y mantenerlo presente entre las nuevas generaciones. La conmemoración del 2 de octubre representa una fecha importante dentro de la memoria histórica de México, debido a los acontecimientos ocurridos en 1968, cuando estudiantes y otros sectores de la sociedad participaron en movilizaciones que exigían, entre otras cosas, mayores libertades y cambios democráticos.

En Tlalnepantla, el gobierno municipal señaló que mantener viva la memoria histórica también significa recordar las demandas de libertad, justicia y democracia que estuvieron presentes en aquel movimiento. Durante el acto, la autoridad municipal destacó que recordar estos acontecimientos permite reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad en la que existan condiciones de libertad, inclusión y respeto.

El izamiento de la bandera a media asta es una de las formas mediante las cuales se realizan actos de memoria y homenaje en fechas consideradas importantes para la historia del país. A través de esta ceremonia, el gobierno municipal también buscó transmitir a las nuevas generaciones la importancia de conocer los acontecimientos que forman parte de la historia contemporánea de México.

El movimiento estudiantil de 1968 es recordado cada año el 2 de octubre, particularmente por los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. La fecha permanece presente en la memoria colectiva y ha sido retomada durante décadas por estudiantes, organizaciones sociales e instituciones. En este contexto, la ceremonia realizada en Tlalnepantla tuvo como uno de sus principales objetivos mantener vigente el recuerdo de las personas que participaron en aquellas movilizaciones.

El gobierno municipal destacó que la memoria histórica no solamente consiste en recordar un acontecimiento, sino también en reconocer las demandas sociales que estuvieron presentes en ese momento y reflexionar sobre su importancia para las nuevas generaciones. Con el izamiento de la Bandera Nacional a media asta, Tlalnepantla se sumó a las actividades de conmemoración realizadas este 2 de octubre en diferentes puntos del país.

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabezó este acto en memoria de las y los jóvenes de 1968 y señaló, mediante la conmemoración, la importancia de mantener presentes los valores de libertad, justicia y democracia. Finalmente, el gobierno municipal reiteró que mantener viva la memoria histórica representa también un compromiso con la construcción de una sociedad más justa, libre e incluyente. Tlalnepantla recordó el 2 de octubre de 1968 mediante un acto cívico en el que la Bandera Nacional fue izada a media asta como símbolo de memoria y homenaje a quienes participaron en el movimiento estudiantil.