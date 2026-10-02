¿A qué hora termina la marcha el 2 de octubre en CDMX? (Graciela López Herrera)

Desde muy temprano las calles de la Ciudad de México se llenaron de estudiantes de diferentes instituciones para la conmemoración luctuosa de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

La marcha salió en punto de las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas, sin embargo, no existe una hora específica para que esta acabe, se espera que su término ocurra por la noche.

¿Cuál es el recorrido que tomará la marcha?

El punto de reunión se dio en la Plaza de las Tres Culturas para partir en punto de las 16:00 horas hacia el Zócalo Capitalino, pasando por el Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida 5 de mayo.

Usuarios en redes han compartieron videos sobre agresiones sufridas por los cuerpos policiales hacia las y los manifestantes.

¿Qué calles afectadas y alternativas viales?

Debido al rumbo que tendrán los colectivos hacia la Plaza de la Constitución, algunas vialidades quedarán afectadas ante su paso:

Avenida Ricardo Flores Magón.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida 5 de Mayo.

Francisco I. Madero.

Como rutas alternativas se encuentran:

Avenida Chapultepec.

Circuito interior.

Doctor Río de la Loza.

Eje 1 Oriente.

Eje 2 Oriente.

Insurgentes.

Manuel González.

José María Izazaga.

¿Cómo se mantiene el servicio del Metrobús?

Asimismo, ante la marcha estudiantil el servicio del Metrobús ha sufrido diferentes afecciones en algunas de sus rutas.

Línea 1 , hasta el momento se reporta un retraso en el servicio por presencia de manifestaciones en Insurgentes y Reforma.

, hasta el momento se reporta un retraso en el servicio por presencia de manifestaciones en Insurgentes y Reforma. Línea 3 , mantiene su servicio de Tenayuca a La Raza y; de Pueblo de Santa Cruz a Cuauhtémoc.

, mantiene su servicio de Tenayuca a La Raza y; de Pueblo de Santa Cruz a Cuauhtémoc. Línea 4 , ofrece servicio de San Pablo a San Lázaro, esto para la ruta sur a Terminal 1 y 2 del AICM; además de servicio de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente, se cancela ruta norte.

, ofrece servicio de San Pablo a San Lázaro, esto para la ruta sur a Terminal 1 y 2 del AICM; además de servicio de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente, se cancela ruta norte. Línea 7, servicio de Campo Marte a Glorieta Violeta.

Para las líneas 2, 5 y 6 el servicio se mantiene de manera regular.