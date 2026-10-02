Realizan jornada de limpieza en el Parque de Las Rosas en Ecatepec

Como parte de las acciones de mejoramiento de espacios públicos, el pasado 1 de octubre se realizó una jornada de limpieza y recuperación en el Parque de Las Rosas, ubicado en la V Zona de Ecatepec, luego de una petición realizada por vecinos de la colonia Ejército del Trabajo 3.

La solicitud fue presentada durante una asamblea vecinal encabezada por la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, donde habitantes de la zona expusieron algunas de las necesidades que existen en su comunidad.A partir de esta petición, los UTC llevaron a cabo trabajos de limpieza en el parque, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio y permitir que las familias puedan utilizarlo para sus actividades cotidianas. Durante la jornada se realizaron labores de limpieza y recuperación del área, como parte de las acciones que buscan mantener en mejores condiciones los espacios públicos del municipio.

El Parque de Las Rosas se encuentra en una zona donde habitantes de la colonia Ejército del Trabajo 3 pueden acudir para convivir y realizar diferentes actividades. Por ello, los trabajos realizados buscan ofrecer un entorno más limpio para las familias de la comunidad.De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, estas acciones surgieron directamente de las necesidades planteadas por los vecinos durante la asamblea, por lo que se destacó la importancia de mantener comunicación con la ciudadanía para conocer las condiciones de las colonias. La jornada también representa una acción de participación ciudadana, debido a que la solicitud de los trabajos fue realizada por habitantes de la zona y posteriormente atendida por las autoridades municipales.

El gobierno local señaló que este tipo de actividades forman parte de una estrategia de trabajo directo en territorio, mediante la cual se busca atender las peticiones de las comunidades. Para los vecinos, contar con espacios públicos limpios permite que las familias tengan lugares adecuados para convivir y desarrollar actividades recreativas. En este caso, los trabajos realizados en el Parque de Las Rosas estuvieron enfocados en mejorar la imagen y las condiciones del lugar.

Las labores de limpieza se llevaron a cabo el miércoles 1 de octubre y estuvieron relacionadas con una petición realizada previamente durante la asamblea con la presidenta municipal. La administración municipal ha señalado que escuchar las necesidades de los habitantes es una parte importante del trabajo comunitario, por lo que las jornadas de este tipo buscan responder a solicitudes realizadas directamente por la población.

Con estas acciones, los habitantes de Ejército del Trabajo 3 cuentan nuevamente con un espacio que recibió trabajos de limpieza y recuperación, con la finalidad de que pueda ser aprovechado por las familias de la comunidad. La jornada en el Parque de Las Rosas forma parte de las acciones de mejoramiento comunitario realizadas en Ecatepec, donde el gobierno municipal busca mantener contacto con los vecinos y atender las necesidades que se presentan en las diferentes zonas.

El caso de la colonia Ejército del Trabajo 3 también muestra la importancia de las asambleas vecinales como espacios para que los ciudadanos expongan las condiciones de sus comunidades y soliciten atención a las autoridades. De esta manera, los trabajos realizados en el parque derivaron de una petición ciudadana y fueron atendidos mediante una jornada de limpieza y recuperación, con el propósito de mejorar las condiciones del espacio para las familias de la zona.