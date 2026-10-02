Realizan jornada de bienestar animal en San Esteban, Naucalpan

El Gobierno de Naucalpan realizó una jornada de atención para animales de compañía en la comunidad de San Esteban, como parte de las acciones de la Mesa de Paz itinerante y de la estrategia de Atención a las Causas.

La actividad se llevó a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de acercar servicios de atención y cuidado animal a las comunidades del municipio.

Durante la jornada fueron aplicadas 150 vacunas y se realizaron 100 esterilizaciones a animales de compañía. Con esta actividad, suman ya 10 jornadas realizadas de manera coordinada entre las autoridades estatales y municipales.

Las acciones forman parte de las actividades que se realizan en territorio para atender algunas de las necesidades de las comunidades, en este caso relacionadas con la protección, el cuidado y el bienestar de los animales.

Durante el encuentro, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, informó que próximamente el municipio contará con un nuevo Centro de Bienestar Animal, el cual sustituirá al antiguo Antirrábico.

De acuerdo con lo informado por el presidente municipal, el nuevo espacio contará con diferentes áreas destinadas a la atención de los animales, entre ellas zonas de resguardo y adopción.

También se contempla que el centro tenga consultorios, áreas destinadas para realizar cirugías y equipo especializado, como rayos X, con el propósito de ampliar los servicios de atención animal en el municipio.

La creación del nuevo Centro de Bienestar Animal representa uno de los proyectos anunciados durante la jornada, que estuvo enfocada en acercar servicios a la población y promover una cultura de protección y trato digno hacia los animales.

Durante la Mesa de Paz itinerante también se abordaron temas relacionados con la seguridad del municipio. En este espacio se informó sobre la detención de presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos.

De acuerdo con la información difundida, estas detenciones fueron resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado de México y la Guardia Municipal de Naucalpan.

La Mesa de Paz es utilizada como un espacio de coordinación para atender diferentes situaciones que se presentan en las comunidades, incluyendo temas de seguridad y acciones relacionadas con la atención de las causas.

En esta ocasión, la jornada realizada en San Esteban combinó actividades de bienestar animal con información relacionada con las acciones de seguridad implementadas en el municipio.

Las 150 vacunas y 100 esterilizaciones realizadas durante la jornada permitieron acercar estos servicios a los habitantes de la zona. Las autoridades señalaron que con esta actividad ya son 10 las jornadas que se han realizado de manera coordinada.

El gobierno municipal destacó que estas acciones forman parte de un trabajo realizado directamente en territorio, con la intención de atender las necesidades que plantean las comunidades.Además de los servicios de vacunación y esterilización, la presentación del proyecto del nuevo Centro de Bienestar Animal busca ampliar la infraestructura municipal destinada al cuidado de los animales.

El espacio contará con áreas de resguardo y adopción, consultorios, zonas para cirugías y equipo de rayos X, de acuerdo con lo anunciado por Isaac Montoya. Las autoridades municipales señalaron que continuarán trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado de México para atender temas relacionados con la seguridad, el bienestar y las necesidades de las comunidades.

Con la jornada realizada en San Esteban, Naucalpan sumó una nueva actividad de atención animal, mientras que durante la Mesa de Paz también se dio a conocer información sobre acciones de seguridad. De esta manera, el gobierno municipal mantiene actividades en territorio mediante la Mesa de Paz itinerante y la estrategia de Atención a las Causas, con acciones enfocadas en las comunidades y en la protección y bienestar de los animales.