Atizapán de Zaragoza invita a participar en los cursos de verano, diseñados para niñas, niños y jóvenes

Cursos de verano, Atizapán de Zaragoza

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza, invita a las familias del municipio a participar en los Cursos de Verano 2026, una iniciativa gratuita que llevará actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas a niñas, niños y jóvenes durante el periodo vacacional.

A través de la Dirección de Desarrollo Social, se impartirán cursos del 27 de julio al 14 de agosto, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, dirigidos a niñas y niños de 6 a 13 años de edad.

Es necesario realizar una inscripción para la cual deberan presentar la siguiente documentación:

INE del padre, madre o tutor (original y copia)

Copia del acta de nacimiento del menor

CURP actualizado

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses

Dos fotografías tamaño infantil del participante

Dos fotografías del padre, madre o tutor

Asimismo, la Dirección de Desarrollo Social llevará los Cursos de Verano a las seis bibliotecas municipales, donde las y los interesados también podrán realizar su registro directamente.

La Dirección de Juventud ofrecerá un Curso de Verano dirigido a niñas, niños y jóvenes de 5 a 15 años, que se desarrollará del 20 de julio al 7 de agosto, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, en el Deportivo México Nuevo, también de manera gratuita.

Se les recomienda a los participantes acudir diariamente con lunch, agua, gorra, protector solar y playera de manga larga para realizar las actividades de forma segura.

Las inscripciones para el Curso de Verano de la Dirección de Juventud podrán realizarse a través del siguiente formulario digital https://forms.gle/F8r9r77Zi91pdU6FA