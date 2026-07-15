Edomex presenta herramientas tecnológicas de planeación urbana para facilitar las inversiones de alto impacto

Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México

El Gobierno del Estado de México presentó a miembros del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE-Edoméx) las herramientas EVIE 2.0 y “Pulsar” impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) para la detonación de proyectos, mediante procesos ágiles, transparentes y apegados a la normatividad.

Al respecto, Carlos Maza Lara, titular de la Sedui, destacó que la administración estatal ha consolidado un cambio de paradigma que privilegia la llegada de inversiones de alto impacto en entornos urbanos ordenados que potencializan las vocaciones y oportunidades de cada región de la entidad.

Como parte de esta estrategia destaca la reducción de tiempos de respuesta a no más de 42 días si se cumple con todos los requisitos y un menor contacto personal.

El funcionario presentó el Sistema EVIE 2.0 que automatiza la recepción de requisitos y optimiza la obtención de la Evaluación de Impacto Estatal y hablo sobre las ventajas de la herramienta digital “Pulsar”, que permite a los inversionistas dar seguimiento a sus solicitudes en tiempo real, las 24 horas del día, sin intermediarios y desde cualquier dispositivo móvil.

Refrendó el compromiso de la Sedui para ser una aliada estratégica que facilite la detonación de proyectos, mediante procesos ágiles, transparentes y apegados a la normatividad. Explicó que la Comisión de Impacto Estatal (Coime) es el organismo encargado de la gestión interinstitucional para que los proyectos cumplan con la normatividad estatal.

El presidente del CCE-Edomex, Jalil Hernández, coincidió en la importancia de contar con una planeación urbana que ofrezca certidumbre jurídica y eleve la competitividad regional. En este contexto, reconoció la sensibilidad, apertura, transparencia y visión de futuro.

Los representantes de sectores estratégicos como el automotriz, vivienda, energía, construcción, comercio y escuelas particulares, refrendaron su compromiso de colaboración y de difundir entre sus agremiados, las herramientas tecnológicas que la entidad pone a su disposición.