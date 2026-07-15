Edomex fomenta la salud mental entre jóvenes con el Primer Concurso de Dramaturgia y Teatro

Primer Concurso de Dramaturgia y Teatro

La Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) organizó el Primer Concurso de Dramaturgia y Teatro con el objetivo de visibilizar temas de salud mental por una sociedad sin violencia.

Esta acción se realiza bajo la visión de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para brindar al alumnado una educación integral y de calidad que fomente entornos sanos y favorezca la permanencia académica

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), destacó la importancia de que, a través del arte, la comunidad visibilice problemáticas como la violencia de género, las adicciones y los entornos violentos.

Con la obra teatral “Mil rostros bajo la sombra”, diez estudiantes de la UIEM, plantel Xonacatlán, obtuvieron el primer lugar del certamen. Entre ellos, Edna Anel Sosa Gómez, quien refirió que lo importante es el impacto del arte en el espectador.

“El primer reconocimiento es que el público te aplauda y las reacciones del público cuando ya terminas la obra, y dicen, ¿viste?, sí me transmitió, sí me llegó, me acordé, o que veas las emociones que llega a tener el público” destaco.

El segundo lugar fue para estudiantes de la Licenciatura en Arte y Diseño de la UIEM, campus San Felipe del Progreso, con la obra “Fragmentos de ti” y el tercero correspondió a la puesta en escena “El silencio”, escrita y dirigida por alumnos y docentes de la Escuela Preparatoria Oficial No. 166, de la comunidad Emilio Portes Gil, del mismo municipio.

Por su parte, Mirna Guadalupe Montoya Segura, responsable del Área de Tutorías de la UIEM y colaboradora del concurso, mencionó que el objetivo es dar seguimiento al programa de salud mental institucional para poder visibilizar diversas problemáticas sociales”.

De acuerdo con la convocatoria, los tres primeros lugares recibieron estímulos económicos de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos. En el certamen participaron 58 alumnos de Educación Media Superior y Superior de los municipios de San Felipe del Progreso, Atlacomulco, Ixtlahuaca, El Oro, Xonacatlán y Temoaya.

El jurado calificador estuvo conformado por el actor y dramaturgo Jorge Domínguez Aldama, el actor y cantautor Osvaldo Flores Rodríguez y Leticia Medina Sánchez, Coordinadora del Instituto Municipal de la Mujer de San Felipe del Progreso. Evaluaron aspectos como la actuación y el desenvolvimiento escénico, la duración de la obra, la forma de abordar los temas de salud mental y el mensaje que transmitieron.