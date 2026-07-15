Diana Sánchez Barrios se perfila para contender por la alcaldía Cuauhtémoc

Diana Sánchez Barrios fue víctima de un ataque armado el 17 de octubre de 2024 (Jennifer Garlem)

Diana Sánchez Barrios, una de las figuras públicas más reconocidas en la Ciudad de México por su influencia en el comercio ambulante y la vía pública; hija de Alejandra Barrios Richard, histórica dirigente de comerciantes, ha desarrollado una carrera que combina el liderazgo de distintas organizaciones con la participación en la política local.

Sánchez Barrios, además de ser líder de comerciantes ambulantes del Centro Histórico, es activista y actual diputada local en el Congreso de la Ciudad de México —la primera legisladora trans de la capital—.

A lo largo de su trayectoria política ha impulsado iniciativas para mejorar las condiciones laborales de quienes dependen del comercio informal y en favor de los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas y de la diversidad sexual.

El día de hoy, la diputada y Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el comercio Feminista e Incluyente, hizo público su interés por ser la aspirante de Morena por la alcaldía Cuauhtémoc.

“En este momento yo levanto la mano para ser la coordinadora y no hay vuelta atrás”, anunció.

Asimismo, dio a conocer que solicitará licencia en el Congreso capitalino para competir por la candidatura.

“Voy a esperar los tiempos para inscribirme en este proceso interno de Morena”, reveló.

La diputada también manifestó su conformidad con el proceso de encuestas, para definir al contendiente del partido guinda.

“Es una medición muy importante, es la valoración de la gente. Que la encuesta decida, yo respeto la decisión de la gente”, aseguró.

Sobre la competencia interna para postularse a la alcaldía, la legisladora local confío en que habrá piso parejo para definir la candidatura.

“Yo respeto a todos mis compañeros, sé que muchos van a levantar la mano; es válido que se inscriban a buscar una candidatura, ya las encuestas van a decidir. La gente es quién va a decidir”, insistió.

Sobre la reelección de la actual alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que, “está bien, que busque reelegirse pero estoy segura que no va a ganar”.

Ello, tras asegurar que los vecinos de la alcaldía le han manifestado su inconformidad sobre el trabajo que realiza Rojo de la Vega y señaló que ella conoce bien la alcaldía debido a que nació ahí.

“Vengo del barrio y sé cuáles son las principales demandas de mis vecinos, porque me lo han hecho saber”, afirmó.

La trayectoria de Diana Sánchez Barrios también ha estado marcada por controversias, su familia ha sido señalada durante años por el poder que ejerce sobre amplias zonas de comercio informal en la capital y por presuntos mecanismos de control sobre los espacios públicos, acusaciones que han sido objeto de investigaciones y procesos judiciales.

En 2021, su mamá la exdiputada Alejandra Barrios Richard fue detenida acusada de los delitos de extorsión y asociación delictuosa, aunque posteriormente obtuvo prisión domiciliaria y el proceso continúa en el ámbito judicial.

Ese mismo año, Diana fue detenida por su probable participación en los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla, relacionados con el cobro de”derecho de piso" a los comerciantes del Centro Histórico.

Tras pasar nueve meses en prisión y continuar el proceso en prisión domiciliaria, Sánchez Barrios fue absuelta de las acusaciones en su contra, lo que le permitió retomar su actividad como lideresa de comerciantes e incorporarse de lleno a la política capitalina.

En 2003, Sanchez Barrios creó la organización ProDiana, con el fin de combatir la discriminación y estigmatización de las personas de la comunidad LGBTQ+.

En octubre de 2024 fue víctima de un ataque armado (en el que murieron dos personas) en el Centro Histórico de la Ciudad de México, del que sobrevivió tras permanecer hospitalizada varias semanas.

En la actualidad, la diputada local continúa exigiendo justicia; ella misma ha afirmado que son pocos los avances que se tienen en la investigación del caso.

Desde entonces, ha retomado gradualmente sus actividades públicas y ha denunciado que las amenazas e intentos de intimidación continúan.

En términos políticos, genera opiniones divididas, sus simpatizantes la consideran una representante ejemplar, que lucha por los derechos de miles de comerciantes que históricamente han carecido de reconocimiento y derechos laborales.

Sus críticos sostienen que su liderazgo en organizaciones de ambulantes ha contribuido a prácticas de clientelismo, ocupación irregular del espacio público y conflictos con comerciantes establecidos, señalamientos que forman parte del debate público sobre el comercio informal en la Ciudad de México.

Pese a las distintas opiniones, la diputada se perfila para ser una de las candidatas rumbo a la contienda por la alcaldía Cuauhtémoc en 2027.