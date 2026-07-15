Cuajimalpa y MH implementarán operativo conjunto de seguridad durante vacaciones de verano





Los gobiernos de las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo pondrán en marcha el operativo conjunto “Verano Seguro”, que estará vigente del 16 de julio al 31 de agosto, para reforzar la vigilancia en las colonias ubicadas en los límites de ambas demarcaciones y prevenir principalmente el robo a casa habitación durante el periodo vacacional.

El operativo contempla un despliegue permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante la participación de policías, patrullas, motopatrullas, drones y puntos fijos de vigilancia, como parte de una estrategia coordinada entre ambos gobiernos locales.

Los alcaldes de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, presisaron que la coordinación entre ambas administraciones para fortalecer la seguridad en la zona poniente de la Ciudad de México, donde durante las vacaciones disminuye la presencia de habitantes debido a los viajes.

Carlos Orvañanos señaló que la estrategia busca reforzar la vigilancia en puntos considerados estratégicos y mantener presencia institucional permanente para reducir las oportunidades de que se cometan delitos en las colonias colindantes.

El alcalde afirmó que la coordinación entre ambas alcaldías ha permitido obtener resultados en materia de seguridad en los últimos años y sostuvo que la colaboración será clave para mantener la vigilancia en las zonas limítrofes durante el periodo vacacional.

Despliegue operativo

Como parte del operativo, la alcaldía Cuajimalpa informó que aportará más de 15 elementos, tres patrullas, dos motopatrullas y dos drones, los cuales serán desplegados en los cuadrantes que comparte con Miguel Hidalgo y con el municipio mexiquense de Huixquilucan.

Por su parte, la alcaldía Miguel Hidalgo destinará 24 elementos, cuatro unidades y 15 puntos fijos de vigilancia distribuidos de manera estratégica en la zona limítrofe. Además, el Centro de Monitoreo de Duraznos dará seguimiento permanente a las acciones de vigilancia.

Las autoridades señalaron que el propósito es reforzar la protección del patrimonio de las familias que salen de vacaciones y mantener presencia policial constante durante las semanas de mayor movilidad turística.

Autoridades destacan coordinación

En el evento, Mauricio Tabe indicó que el operativo responde a una estrategia de colaboración entre ambas alcaldías para atender de manera conjunta la seguridad en las colonias que comparten límites territoriales.

El alcalde de Miguel Hidalgo señaló que cada administración contribuirá con personal, unidades y tecnología para fortalecer la vigilancia, y afirmó que el trabajo coordinado busca ofrecer mayor seguridad a los habitantes de la zona.

También expresó que la meta del operativo es reducir la incidencia delictiva durante el periodo vacacional y mantener condiciones de tranquilidad para los vecinos que permanezcan en sus viviendas o se ausenten temporalmente.

El dispositivo de seguridad permanecerá en operación hasta el 31 de agosto, cuando concluya el periodo vacacional de verano.