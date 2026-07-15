Edomex reporta reducción de 38% en promedio diario de homicidios durante el primer semestre de 2026

El Estado de México registró una reducción de 38 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La información fue revisada durante la sesión número 133 de la Mesa de Paz estatal y también fue presentada por la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El reporte indica que 29 entidades federativas reportaron una disminución en el promedio diario de homicidios dolosos durante la primera mitad del año. En ese conjunto, el Estado de México se ubicó en la posición número 12 por la magnitud de la reducción registrada.

La gobernadora Delfina Gómez informó en sus redes sociales que los datos corresponden al informe del SESNSP y señaló que fueron revisados durante la reunión de la Mesa de Paz.

La disminución se atribuye a acciones de inteligencia, así como a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Entre las estrategias mencionadas se encuentran los operativos “Atarraya”, “Enjambre” y “Liberación”, además del esquema denominado Mando Unificado Oriente, enfocados en el combate a grupos del crimen organizado.

La administración estatal indicó que estas acciones también han incluido capacitación y equipamiento para las corporaciones de seguridad que participan en los operativos conjuntos.

Las autoridades estatales señalaron que mantendrán la coordinación entre los tres órdenes de gobierno como parte de la estrategia de seguridad implementada en la entidad.