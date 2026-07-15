En el Edomex 23 perritos encuentran un nuevo hogar gracias a los Destinos Futboleros

“La Mejor Jugada es Adoptar”

Gracias a la estrategia “La Mejor Jugada es Adoptar”, impulsada por el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), 23 perritos encontraron hogar y una familia responsable.

En cada jornada de los 14 Destinos Futboleros, el silbatazo inicial marcó nuevas historias de esperanza. Cada adopción demostró que la solidaridad, el compromiso y la empatía son la mejor alineación para cambiar vidas.

El marcador final quedó de la siguiente manera: tres adopciones en Toluca, dos en Metepec, dos en Malinalco, cuatro en Ixtapan de la Sal, una en Tonatico, una en Aculco, cuatro en Ocoyoacac, tres en Tepotzotlán y tres en Tlalnepantla, para un total de 23 seres sintientes que dejaron atrás el abandono para formar parte de un nuevo hogar lleno de amor y cuidados.

Cada una de estas adopciones se realizó gracias al compromiso de las familias mexiquenses que cambiaron la incertidumbre por la seguridad de un hogar donde cada perrito será protegido, respetado y querido como un integrante más.

Con esta estrategia, el Gobierno del Estado de México impulsa acciones que fortalecen la tutela responsable y promueven el bienestar animal en toda la entidad.

La invitación sigue abierta para que más familias mexiquenses se animen a adoptar y cambien el destino de un ser sintiente.