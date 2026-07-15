Pedro que ladra no muerde: Pide Morena cárcel por hacer apología de crueldad animal

Pedro Sola edad y tropiezos del conductor de Ventaneando (Redes Sociales)

“Dicen que Pedro que ladra no muerde. Yo prefiero que nunca tengamos que averiguarlo; por eso hoy legislamos para prevenir la crueldad antes de que se convierta en tragedia. Ni un lomito más”, así lo afirmó la diputada local Elizabeth Mateos al presentar una iniciativa para elevar las penas por maltrato a seres sintientes y sancionar a quienes hagan apología de la crueldad animal.

La morenista explicó que su propuesta plantea incrementar las penas por crueldad animal, limitar el acceso a la prisión domiciliaria en casos de conductas reiteradas y sancionar la apología de la crueldad animal.

Se plantea aumentar de 1 a 3 años a 4 a 8 años de prisión la sanción para quien lesione gravemente a un animal; incrementar de 2 a 6 años a 10 a 15 años la pena para quien prive de la vida a un ser sintiente, e impedir que la edad, por sí sola, permita acceder a la prisión domiciliaria cuando existan conductas reiteradas de crueldad animal.

Además, busca establecer hasta 4 años de prisión para quien haga apología de la crueldad animal, al considerar que los discursos que promueven o justifican este tipo de conductas también generan un impacto social.

Informó que la propuesta surge a partir de dos hechos recientes que, aunque distintos, reflejan un mismo problema: un caso de crueldad animal ocurrido en Coyoacán, cuando en 2024 una perrita fue víctima de crueldad animal por parte de una adulta mayor, Flor “N”, así como las recientes declaraciones realizadas por los conductores Pedro Sola y Patricia Chapoy en un programa de televisión.

Afirmó que cuando se hacen expresiones como “envenenar perros” o “disparar contra sus propietarios” se emiten ante una audiencia masiva, “dejan de ser una simple opinión y se convierten en un mensaje con capacidad de influir y normalizar la violencia”.

“Una disculpa nunca puede borrar el impacto de un mensaje que durante días se intentó justificar frente a una audiencia nacional,” lamentó la legisladora.

La diputada sostuvo que la crueldad animal no comienza con una agresión física, sino mucho antes.

“Comienza cuando se deja de sentir empatía. Cuando alguien piensa que hacerle daño a un perro puede ser motivo de risa”, advirtió.

Asimismo, reconoció los avances alcanzados en la Ciudad de México para proteger a los seres sintientes, entre ellos el reconocimiento de los animales en la Constitución local, el fortalecimiento de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales, la consolidación de la Agencia de Atención Animal, así como las campañas permanentes de esterilización, vacunación y adopción responsable.

Mateos consideró que la legislación debe seguir evolucionando para responder a nuevas conductas, que fomentan la violencia contra los animales.

En ese sentido, recordó que en mayo el Congreso aprobó la iniciativa “Huellitas seguras”, impulsada por ella y que permite que los establecimientos mercantiles admitan animales de compañía bajo condiciones de higiene y seguridad.

Dijo que los animales no son cosas sino de seres sintientes que forman parte de las familias y no solo eso, también son héroes, al recordar a los binomios caninos que participaron en la búsqueda de personas durante el sismo de 2017 y que gracias a ellos se pudieron salvar vidas humanas.

“Los seres sintientes nos han dado mucho más de lo que nosotros les hemos dado a ellos”.