Vinculan a proceso al “Oso”, secuestrador de “La Unión Tepito”

Detenidos "El Oso" y Xavier "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Saúl “N”, alias “El Oso”, y Xavier “N”, criminales del cártel “La Unión Tepito”, sujetos que participaron en un secuestro agravado en contra de operadores de transporte público, en 2024.

“El Oso” y Xavier “N” están relacionados con otras investigaciones por extorsión y cobro de piso contra operadores de transporte público.

Según las indagatorias, el 29 de noviembre de 2024, Saúl “N” y Xavier “N” habrían privado de su libertad, mediante amenazas y violencia, a dos operadores del transporte público en la alcaldía Venustiano Carranza, con la finalidad de exigir dinero a sus familiares para liberarlos.

Las víctimas fueron trasladadas a la alcaldía Cuauhtémoc, donde Saúl “N” presuntamente las amenazó con un arma de fuego y realizó llamadas a sus familiares, a quienes habría exigido dinero a cambio de su liberación. Luego de recibir 31 mil pesos y una motocicleta, los agresores liberaron a los operadores.

A partir de la denuncia presentada por las víctimas, se realizaron entrevistas, análisis de cámaras de videovigilancia, dictámenes periciales y otros actos de investigación que permitieron identificar a los criminales.

Con los datos de prueba reunidos, se ejecutaron órdenes de aprehensión por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el 9 de julio de 2026 al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde Saúl “N” y Xavier “N” ya se encontraban internos desde el 1 de agosto de 2025, tras haber sido vinculados a proceso por el delito de extorsión.

Durante la audiencia celebrada el 14 de julio, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.