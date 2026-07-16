Aseguran 54 kilos de droga en VC que era entregada por taxis de aplicación

Cateo Aseguraron 54 kilos de presunta marihuana empaquetada en bolsas de plástico. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en un despliegue con autoridades federales, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, donde aseguraron más de 50 kilos de marihuana.

Denuncias ciudadanas señalaban a un grupo de personas que, al parecer, distribuía las drogas a través del envío por taxis de aplicación en diferentes calles de dicha alcaldía.

Por ello, se implementó un despliegue operativo coordinado al interior de un inmueble ubicado en el cruce de la calle Retorno 39 y la avenida Del Taller, en la colonia Jardín Balbuena, donde los oficiales aseguraron paquetes de diferentes formas y tamaños con un peso aproximado de 54 kilos de marihuana.

El inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público.