Lluvias dejan más de 4.1 millones de m³ de agua en la CDMX

Calzada de Tlalpan, afectada por las intensas lluvias (@SGIRPC_CDMX)

La Ciudad de México registró una precipitación superior a los 4.1 millones de metros cúbicos de agua entre las 06:00 horas del 15 de julio y las 07:00 horas del 16 de julio, lo que motivó el despliegue de personal y maquinaria especializada para atender los encharcamientos ocasionados por las lluvias, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

El Operativo Tlaloque correspondiente al corte de las 07:00 horas de este jueves, reporta que la dependencia movilizó a 115 elementos, entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, además de 43 unidades de maquinaria especializada para responder a las incidencias derivadas de las precipitaciones.

El equipo utilizado incluyó 10 vehículos de bombeo de emergencia, 20 unidades hidroneumáticas, ocho equipos Hércules, tres vehículos tipo pick up o sedán, una pipa de agua tratada y una unidad tipo estaca, destinados a agilizar el desalojo del agua acumulada y restablecer las condiciones de movilidad en distintos puntos de la capital.

Las lluvias más intensas se concentraron en el sur y oriente de la ciudad.

La estación pluviométrica Zacatón, ubicada en la alcaldía Tlalpan, registró la mayor acumulación con 24.75 milímetros de lluvia, seguida por Ejército de Oriente, en Iztapalapa, con 18.75 milímetros; Deportiva, en Iztacalco, con 18 milímetros; Bosque de Tlalpan, también en Tlalpan, con 14.25 milímetros; Santa Fe, en Cuajimalpa, con 12.5 milímetros, y Marco Carrillo, en Cuauhtémoc, con 12 milímetros.

Atención a encharcamientos

Segiagua informó que las brigadas atendieron el 100 por ciento de los encharcamientos registrados en las alcaldías Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

En Canal de Churubusco y Tezontle, en la colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, se desplegó un equipo hidroneumático para mejorar el funcionamiento de la red de drenaje y permitir el restablecimiento de la circulación vehicular.

En la lateral de Periférico y Calzada de Tlalpan, en la colonia Toriello Guerra, alcaldía Tlalpan, personal de cuadrillas, con apoyo de equipo hidroneumático, trabajó para desalojar el agua acumulada.

Hasta el corte del reporte, los niveles de presas, ríos y cauces permanecían estables, sin que se reportaran condiciones de riesgo asociadas al incremento de los cuerpos de agua.

Precipitaciones por encima del promedio anual

El informe también señala que únicamente una estación pluviométrica superó los 20 milímetros de lluvia durante la jornada: Zacatón, en Tlalpan, con 24.75 milímetros. Además, dos estaciones registraron precipitaciones superiores a los 15 milímetros: Ejército de Oriente, en Iztapalapa, con 18.75 milímetros, y Deportiva, en Iztacalco, con 18 milímetros.

En cuanto al comportamiento de la temporada de lluvias, Segiagua indicó que la precipitación acumulada del 1 al 16 de julio asciende a 88.75 milímetros, cifra que aún se mantiene por debajo del promedio histórico para todo el mes de julio, que es de 150.78 milímetros.

No obstante, el acumulado anual refleja un comportamiento distinto. Entre el 1 de enero y el 16 de julio de 2026 se han registrado 542.30 milímetros de lluvia en la Ciudad de México, cantidad superior al promedio histórico para ese mismo periodo, que se ubica en 375.46 milímetros.