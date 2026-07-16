Texcoco suspende temporalmente el suministro de agua en la unidad Las Vegas por mantenimiento

El gobierno municipal de Texcoco informó que el servicio de agua potable fue suspendido de manera temporal en la Unidad Habitacional Las Vegas debido a los trabajos de mantenimiento en la bomba de abastecimiento.

A través de redes sociales, el ayuntamiento explicó que la interrupción del suministro se debe a labores preventivas para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

Las autoridades indicaron que el servicio será restablecido el viernes 17 de julio a las 16:00 horas, una vez que concluyan los trabajos de mantenimiento.

Ante esta situación, el gobierno municipal recomendó a los habitantes de la Unidad Las Vegas tomar las previsiones necesarias para reducir las afectaciones ocasionadas por la suspensión temporal del suministro.

Finalmente, las autoridades municipales agradecieron la comprensión de la ciudadanía y ofreció una disculpa por los inconvenientes derivados de estas labores.

La Crónica de Hoy 2026