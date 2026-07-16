Capturan a “El Cuauh”, líder de “La Unión Tepito”; narcomenudista en Iztapalapa

Detenido Edgar Saúl Delgado Galicia, alias “El Cuauh". (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Edgar Saúl Delgado Galicia de 32 años de edad, alias “El Cuauh”, uno de los principales operadores del grupo delictivo “La Unión Tepito”.

“El Cuauh” controla la venta de droga en la colonia Ejército de Oriente, Zona Peñón, de la alcaldía Iztapalapa.

Las autoridades identificaron varios puntos de venta de droga en la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón, de dicha demarcación.

Fue así que se localizó una propiedad ubicada en la calle Joaquín Ibarguen de dicha colonia la cual era posiblemente utilizada para almacenar y distribuir drogas.

Al ejecutar el cateo, los agentes aseguraron dos cargadores metálicos, un cartucho útil, 58 bolsitas de plástico con cierre hermético que contenían crystal y tres bolsitas como las usadas para la venta de narcóticos con marihuana y detuvieron a “El Cuauh”.

El inmueble quedó sellado y se encuentra bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones.