PAN pide que no haya represión con quienes buscan a sus desaparecidos

Madres buscadoras lanzaron flores de cempasúchil a policías capitalinos que les amenazaron con golpearlas si no se retiraban (Fátima Chávez)

El grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México presentó un Punto de Acuerdo para exigir una investigación exhaustiva sobre el operativo policial desplegado durante la manifestación de colectivos de búsqueda sobre Calzada de Tlalpan, en el que un padre buscador fue sometido por elementos de seguridad utilizando la misma manta con la que exigía localizar a su hijo desaparecido.

Fue la Diputada Daniela Álvarez quien recordó que la imagen recorrió todo el país porque simboliza el fracaso de un gobierno que, en lugar de acompañar a las víctimas, respondió con el uso de la fuerza.

“No era un delincuente. No estaba armado. No estaba cometiendo un delito. Era un padre buscando a su hijo. Y la misma manta con la que exigía justicia terminó siendo utilizada para inmovilizarlo. Esa imagen duele, pero sobre todo debería avergonzarnos”, lamentó.

Y aseguró que las madres y padres buscadores realizan una labor que corresponde al Estado, recorriendo hospitales, fiscalías, servicios forenses y diversos puntos de búsqueda ante la incapacidad institucional para localizar a miles de personas desaparecidas.

“Ellos buscan donde nadie busca, escarban donde nadie quiere hacerlo y hacen el trabajo que las autoridades no han podido cumplir. Lo mínimo que merecen es respeto, acompañamiento y sensibilidad, nunca represión”.

Explicó que a través de su Punto de Acuerdo se solicita que las autoridades informen públicamente: quién ordenó el operativo, quién autorizó el uso de la fuerza, qué protocolos se aplicaron.

Además, quién asumirá la responsabilidad por los hechos y cuáles son los criterios para intervenir en unas manifestaciones y permitir que otras bloqueen vialidades sin ninguna actuación policial.

“En una democracia la responsabilidad no termina con el policía que ejecuta una orden. También alcanza a quienes diseñan los operativos y toman las decisiones”, señal.

La panista expuso que es inevitable preguntarse por qué hay manifestaciones que reciben absoluta tolerancia, incluso cuando afectan durante horas la movilidad de millones de personas, mientras que a quienes únicamente exigen conocer el paradero de sus familiares desaparecidos se les responde con la fuerza del Estado.

Pide mesa permanente entre GCDMX y colectivos

De igual forma, Álvarez propuso la instalación de una mesa permanente de diálogo entre el Gobierno capitalino y los colectivos de búsqueda para construir mecanismos institucionales de atención, seguimiento y acompañamiento.

“Las madres buscadoras no necesitan que las reciban únicamente cuando hay cámaras. Necesitan instituciones que trabajen con ellas todos los días”.

Finalmente, la legisladora sostuvo que el Congreso de la Ciudad tiene la responsabilidad de enviar un mensaje claro en defensa de las víctimas.

“Hoy hablamos de madres, padres, hijos y familias que llevan años buscando a quienes aman. Frente a ese dolor, el Estado tiene una obligación muy sencilla: escuchar antes que reprimir, acompañar antes que contener y proteger antes que confrontar. La dignidad de las víctimas merece mucho más que una disculpa”, concluyó.