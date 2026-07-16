Propone PRI fomentar el uso responsable y sustentable de útiles escolares

Padres de familia acompañados algunos por sus hijos acuden a surtir la lista de útiles escolares sobre la calle Mesones. (CIUDAD DE MÉXICO, 19AGOSTO2016.- Padres de familia acompañados algunos por sus hijos acuden a surtir la lista de útiles escolares sobre la calle Mesones. Este es el último fin de semana antes de que los más de 35 millones de alumnos regresen a clases el próximo lunes. Según estimaciones de la Concanaco, los padres tendrán que gastar un mínimo de 2700 pesos por estudiante. FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM/María Martínez)

El grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para fomentar el uso responsable y sustentable de materiales escolares, ello con el fin de que madres y padres de familia reduzcan gastos por comprar nuevos útiles cada que inicia un ciclo lectivo.

Fue el diputado Omar Alejandro García Loria quien presentó ante el Congreso capitalino la iniciativa de reformas al Artículo 15 de la Ley de Educación de la Ciudad de México.

Al exponer su propuesta, el legislador argumentó la necesidad de garantizar el uso sustentable de los útiles escolares como libretas, carpetas, hojas, lápices, colores y juegos de geometría, a través de la introducción de prácticas de reutilización en la educación básica.

“Esta iniciativa busca incorporar a nuestra legislación un principio muy sencillo, pero profundamente humano: fomentar el uso responsable y sustentable de los útiles y materiales escolares; es decir, su reutilización cuando se encuentren en buenas condiciones. También fortalecer una cultura de consumo responsable dentro de nuestras comunidades educativas”, puntualizó.

Aseguró que su iniciativa no sólo reconoce el enorme esfuerzo económico que representa el regreso a clases, sino que también busca contribuir a que no haya gastos innecesarios; a fortalecer la economía familiar, y a garantizar el derecho a la educación.

“Cada inicio de ciclo escolar es motivo de ilusión para las niñas, los niños y jóvenes. Pero para muchas madres y padres de familia también significa hacer cuentas, ajustar el presupuesto y, en no pocas ocasiones, endeudarse para cumplir con las listas de los útiles escolares”, lamentó.

García Loria aclaró que no cuestiona la importancia de que las y los alumnos cuenten con los materiales necesarios para aprender. Sin embargo, precisó que es fundamental revisar cuando la lista de los útiles nuevos se convierte en un exceso y cuáles de los usados todavía sirven.

“Todos conocemos casos en que, al terminar el ciclo escolar quedan cuadernos prácticamente nuevos; paquetes completos de hojas; colores y marcadores; carpetas, reglas o materiales que fueron solicitados y que incluso nunca llegaron a utilizarse o cuyo uso fue mínimo”, expuso el priísta.

En ese contexto, el representante popular aseveró que quienes más resienten esa situación económica son las jefas o jefes de familia que enfrentan solos la responsabilidad de sacar adelante un hogar.

De acuerdo con la iniciativa, con las modificaciones a la Ley de Educación capitalina se podrá reducir el problema de la falta de materiales escolares, al promover su reciclamiento. Con ello, se precisa, además se generará una cultura de educación ambiental a temprana edad.