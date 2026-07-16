CDMX invierte 1,500 mdp para reducir inundaciones en Iztapalapa con 55 obras hidráulicas La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó un recorrido de supervisión por las obras de infraestructura hidráulica que se realizan sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa (Estrella Josento)

Con una inversión de mil 500 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México desarrolla más de 55 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para disminuir el riesgo de inundaciones en una de las zonas con mayores afectaciones durante la temporada de lluvias.

Los proyectos incluyen la construcción de nueve Tanques Tormenta bajo la Calzada Ignacio Zaragoza y un nuevo colector en República Federal, cuya inversión conjunta supera los 200 millones de pesos.

Así lo anunció en un recorrido de supervisión la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien informó que el paquete de obras forma parte de una estrategia para atender problemas históricos de drenaje e inundaciones agravados por los hundimientos del suelo y los efectos del cambio climático.

CDMX invierte 1,500 mdp para reducir inundaciones en Iztapalapa con 55 obras hidráulicas La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó un recorrido de supervisión por las obras de infraestructura hidráulica que se realizan sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa (Estrella Josento)

De los mil 800 millones de pesos destinados a infraestructura hidráulica en Iztapalapa, mil 500 millones corresponden a obras de drenaje y el resto a acciones relacionadas con la gestión del agua. El programa contempla intervenciones en zonas como Ejército de Oriente, Balvanera, Santa María Aztahuacán, Vicente Guerrero, Ermita Zaragoza y Santa Martha, donde el año pasado se registraron algunas de las inundaciones más severas de la capital.

La principal obra en ejecución sobre la Calzada Zaragoza consiste en la instalación de nueve Tanques Tormenta subterráneos capaces de almacenar más de 4 millones de litros de agua de lluvia durante precipitaciones intensas.

El sistema permitirá retener temporalmente el agua y liberarla de forma gradual para evitar la saturación del drenaje y reducir los encharcamientos que afectan viviendas, comercios, vialidades y el servicio del Metro.

Originalmente el proyecto contemplaba ocho tanques, pero durante su desarrollo se decidió incorporar uno adicional para incrementar su capacidad de regulación hidráulica.

La obra registra alrededor de 45 por ciento de avance y se prevé concluir el próximo 14 de agosto, aunque las lluvias adelantadas de este año han complicado los trabajos.

CDMX invierte 1,500 mdp para reducir inundaciones en Iztapalapa con 55 obras hidráulicas La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó un recorrido de supervisión por las obras de infraestructura hidráulica que se realizan sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa (Estrella Josento)

Nueva infraestructura para una zona con hundimientos

Otro de los proyectos prioritarios es el colector República Federal, de más de 1.2 kilómetros de longitud y hasta metro y medio de diámetro, diseñado para conducir aproximadamente seis mil litros de agua por segundo.

La obra incluye un túnel que cruzará por debajo de la Calzada Zaragoza y de la Línea A del Metro mediante una tuneladora, por lo que requirió estudios especializados para evitar afectaciones a la infraestructura existente.

Según explicó la jefa de Gobierno, la zona oriente de Iztapalapa presenta condiciones geológicas complejas debido a los hundimientos diferenciales del terreno.

Indicó que, en algunos puntos, el suelo descendió hasta 45 centímetros en los últimos dos años, además de registrar miles de grietas derivadas tanto de las características del antiguo lecho lacustre como de la extracción de agua del subsuelo.

CDMX invierte 1,500 mdp para reducir inundaciones en Iztapalapa con 55 obras hidráulicas La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó un recorrido de supervisión por las obras de infraestructura hidráulica que se realizan sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa (Estrella Josento)

Clara Brugada señaló que estas condiciones explican por qué la alcaldía enfrenta simultáneamente problemas de escasez de agua durante la temporada seca e inundaciones en época de lluvias, situación que obliga a renovar constantemente la infraestructura hidráulica.

Además de los nuevos colectores y Tanques Tormenta, el programa contempla el desazolve y ampliación de la capacidad de diversos vasos reguladores, entre ellos El Salado, cuya capacidad pasó de 236 mil a 400 mil metros cúbicos; la rehabilitación de plantas de bombeo; la modernización del colector Felipe Ángeles; obras en San Miguel, Vicente Guerrero, La Quebradora, Guelatao y Balvanera, así como la futura construcción del colector Renovación, proyectado con una inversión cercana a 200 millones de pesos.

Coordinación metropolitana y prevención

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, explicó que las obras forman parte de un plan integral coordinado entre los gobiernos federal, capitalino y del Estado de México para atender las inundaciones en la zona metropolitana.

El funcionario recordó que las lluvias registradas el año pasado fueron las más intensas de la historia reciente de la Ciudad de México, con más de mil 600 millones de metros cúbicos de precipitación, por lo que este año la estrategia se centra en construir infraestructura permanente además de mantener los operativos de atención de emergencias.

Las acciones complementarias son la rehabilitación del colector Teotongo, desarrollada en coordinación con la Comisión Nacional del Agua; el incremento de la capacidad de bombeo en las plantas El Salado y La Colmena; la construcción de nuevos puntos de infiltración mediante el programa Acupuntura Hídrica y el desazolve de lagunas y vasos reguladores.

Además, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez afirmó que la demarcación también impulsa la construcción y rehabilitación de pozos de absorción para favorecer la infiltración del agua de lluvia hacia los mantos acuíferos, particularmente en la Sierra de Santa Catarina, como parte de una estrategia conjunta con la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Comisión Nacional del Agua.

Clara Brugada señaló que, aunque aún no concluye la temporada de lluvias y todavía no puede descartarse la ocurrencia de nuevas inundaciones, hasta ahora las afectaciones han sido menores respecto al año pasado gracias a las obras ya terminadas y a la infraestructura de emergencia.

Añadió que el gobierno capitalino destina este año alrededor de 7 mil millones de pesos a infraestructura de drenaje en toda la ciudad, el doble del promedio histórico de inversión en ese rubro, con proyectos en alcaldías como Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Tláhuac.