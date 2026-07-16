Realizan trabajos de poda y limpieza en parque de Tlalnepantla

Tlalnepantla

El gobierno municipal de Tlalnepantla informó que llevó a cabo los trabajos de poda y limpieza en el parque de la Unidad Habitacional Tlayapa, siendo parte de las acciones para la mejora de los espacios públicos y brindar mayor seguridad a los habitantes de la zona.

Las cuadrillas municipales realizaron el retiro de maleza, poda de áreas verdes y trabajos de mantenimiento en el parque, con la finalidad de conservar el espacio en condiciones adecuadas para el uso y la convivencia de los habitantes.

La administración municipal destacó que estas acciones tienen el propósito de ofrecer a los vecinos un entorno limpio y seguro, además de contribuir a la recuperación de las áreas recreativas.

El gobierno local resaltó que estas acciones forman parte de la estrategia de mantenimiento de espacios públicos que impulsan en distintas colonias.

“Cuando trabajamos juntos y juntas, transformamos nuestra ciudad”, expresó el gobierno municipal al reiterar el llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de los espacios públicos.

La Crónica de Hoy 2026