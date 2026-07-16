Reportan baja de delitos en 15 municipios del oriente del Edomex

El Gobierno del Estado de México informó que, a un año de la implementación del Mando Unificado Oriente, la estrategia de seguridad aplicada en 15 municipios de la región registra una reducción de 53 por ciento en el robo de vehículos y de 35 por ciento en el homicidio doloso, como parte de las acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales.

El esquema forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente, impulsado por el Gobierno de México y coordinado en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz en la entidad.

El Mando Unificado opera en los municipios de Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Tecámac, Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco, donde se realizan patrullajes preventivos, despliegues estratégicos, filtros de revisión y operativos focalizados con base en trabajos de inteligencia e investigación.

Estas acciones se desarrollan bajo la Estrategia Nacional de Seguridad y buscan fortalecer la prevención del delito, así como mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad en una de las regiones con mayor concentración poblacional del país.

Coordinación entre los tres órdenes de gobierno

La Secretaría de Seguridad del Estado de México señaló que mantiene coordinación permanente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y los gobiernos municipales, además de las instancias que participan en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Según informaron, esta colaboración permite fortalecer las labores de inteligencia, investigación, prevención y reacción inmediata mediante el intercambio de información y la definición de operativos en zonas con mayor incidencia delictiva.

Asimismo, señalaron que en las Mesas de Paz se revisan de manera periódica los indicadores delictivos, se ajustan los despliegues operativos y se diseñan acciones específicas para atender las problemáticas de seguridad en cada municipio.

Autoridades destacan avances

Durante la presentación del Mando Unificado en Nezahualcóyotl, realizada hace un año, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la estrategia permitiría avanzar en el objetivo de fortalecer la seguridad en el Estado de México y el país.

“A todo el Estado de México y al país, les decimos que vamos a alcanzar la paz y la seguridad en México, que la estrategia funciona y que, además, está la voluntad de la Presidenta y de todos los que formamos parte del Gabinete de Seguridad, el Gobierno de México y de los gobiernos estatales”, expresó en ese acto.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez señaló entonces que los resultados obtenidos obedecen al trabajo coordinado entre las distintas instituciones de seguridad, aunque reconoció que aún existen retos por atender.

“Estos trabajos han sido gracias a la colaboración y el trabajo en equipo y eso nos ha ayudado a tener los resultados que van a la baja, pero aún así todavía tenemos mucho qué trabajar”, indicó la mandataria estatal.

El Gobierno del Estado de México reiteró que continuará trabajando de manera conjunta con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la presencia operativa en la Zona Oriente y consolidar las acciones encaminadas a la prevención del delito y la construcción de entornos más seguros para la población.