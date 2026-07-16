Regresan las marchas de la CNTE a CDMX: estas son las calles y avenidas con bloqueos este jueves 16 de julio

CNTE Regresan maestros a protestar en la CDMX. (cuartoscuro)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protesta el día de hoy 16 de julio en la Ciudad de México. Afirman que no se están cumpliendo los acuerdos a los que llegaron con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

¿CNTE reanudará marchas y bloqueos?

Manifestantes de la CNTE se concentran afuera de las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal desde la 9:00 horas para exigir que se respeten los acuerdos firmados el pasado 26 de junio en mesa tripartitas con autoridades federales. En el tiempo transcurrido desde su inicio, se han registrado momentos de tensión cuando varios manifestantes intentaron ingresar al recinto. Hasta el ahora se desconoce qué tanto durará la movilización, si se formará un plantón en la vialidad o si continuará en los próximos días.

Se encuentran reunidos en el punto miembros de las secciones 9, 10, 11 y 60 del organismo sindical, los cuales suman una asistencia de alrededor de 300 personas, según informa la Agenda de movilizaciones sociales de Protección Civil.

La CNTE comenzó a manifestarse a finales de mayo y entró en paro nacional el 1 de junio. Sus demandas principales incluían la abrogación de la ley ISSTE de 2007 y de la reforma educativa de 2019. Se convocó a una reorganización de las diferentes secciones que componen a la coordinadora el 20 de junio. Seis días después, se obtuvieron las resoluciones que ahora se dice no fueron respetadas.

La protesta de hoy exige que se cumplan los siguientes puntos acordados en las mesas de trabajo:

Basificación definitiva

definitiva Homologación de prestaciones a 90 días de aguinaldo

a 90 días de aguinaldo Bonos a jubilados

a jubilados Abrogación de la ley del ISSSTE 2007

Cancelación de reformas educativas de la Unidad del Sistema para las Carreras de las Maestras y los Maestros

de la Unidad del Sistema para las Carreras de las Maestras y los Maestros Mejores condiciones laborales

¿Qué vialidades se verán afectadas por bloqueos de la CNTE?

Hasta el momento, sólo permanece afectada Isabel la Católica a la altura de las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal con número 165, casi a la altura de su cruce con Fray Servando Teresa de Mier. Se recomienda utilizar como alternativa el Eje Central Lázaro Cárdenas o las calles Luis Moya y 20 de noviembre en caso de encontrarse en el área con dirección al norte de la ciudad.