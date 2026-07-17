Cae una “Olmos Fragoso”, ladrones de 38 casas en zonas de alta plusvalía

Detenida Samantha "N". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Samantha “N”, integrante del grupo delictivo “Los Olmos Fragoso”, relacionado con diversas investigaciones por robo a casa habitación, principalmente en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Samantha “N” es señalada por el delito de robo agravado, en contra de una mujer en la alcaldía Benito Juárez.

Según las indagatorias, el 10 de enero de 2026, la víctima regresó a su departamento, ubicado en la colonia Portales Sur, y encontró la puerta entreabierta. Al ingresar, observó que la cerradura había sido forzada y que le habían robado dinero en efectivo y objetos de valor.

Tras la denuncia, el agente del Ministerio Público inició la investigación y, mediante el análisis de videograbaciones, estudios periciales en antropometría y diversas diligencias, se estableció que Samantha “N” habría participado en el robo, por lo que solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Tras labores de búsqueda y localización, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ubicaron a Samantha “N” en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, donde ejecutaron la orden de aprehensión.

Posteriormente, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Líder de los “Olmos Fragoso” ya detenido

José Israel Martínez Espinoza, líder de la célula delictiva “Olmos Fragoso”, fue detenido el pasado 22 de abril.

Esta célula está dedicada al robo a casa habitación, vinculado con 38 eventos entre 2023 y en 2026.

El modus operandi de este grupo consiste en realizar recorridos constantes en zonas residenciales para identificar los inmuebles que se encuentran sin propietarios y una vez identificados, ingresan y forzan las chapas de los accesos principales para robar diversos objetos de valor.

Esta banda está relacionada con al menos 38 eventos entre 2023 a 2026 en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Tlalpan, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

Tras el robo a una vivienda localizada en la colonia Ampliación Nápoles, de la alcaldía Benito Juárez, ocurrido el pasado 18 de enero, donde sustrajeron computadoras, piezas de joyería y dinero en efectivo.

Por lo tanto, los agentes acudieron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde a José Israel Martínez Espinoza 48 años de edad, le notificaron la orden de aprehensión en su contra.

Asimismo, este hombre cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; en el año 2010 por el delito de tentativa de robo agravado y en el presente año por robo calificado.

Sólo dos meses después fue detenida Cristina “N”, también miembro de la banda criminal.

La mujer se cuentra vinculada a proceso por el delito de robo agravado en pandilla, registrado el pasado ocho de marzo, al interior de un departamento en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la denuncia, al llegar a su domicilio, las víctimas se percataron de que su departamento estaba en desorden y que faltaban diversos aparatos electrónicos, objetos personales y dinero en efectivo. Además, detectaron que las cámaras de seguridad instaladas al interior del inmueble habían sido desconectadas.

Tras las indagatorias, fueron analizadas las imágenes de las cámaras de videovigilancia cercanas al lugar de los hechos y se determinó que Cristina “N” estuvo involucrada en el robo.

Como resultado de trabajos de localización y seguimiento, el ocho de junio de 2026, agentes de la Policía de Investigación (PDI) en colaboración con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aprehendieron a Cristina “N” en la alcaldía Gustavo A. Madero.