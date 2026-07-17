Denuncias ciudadanas evitaron pagos por más de 209 millones de pesos por extorsiones en Edomex

Las acciones de atención a denuncias ciudadanas y la estrategia de prevención contra la extorsión implementadas por el Gobierno del Estado de México permitieron evitar que víctimas realizaran pagos por un monto superior a 209 millones de pesos entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026, informó la administración estatal.

En la Mesa de Paz se informó que en ese periodo se evitó el pago de 209 millones 58 mil 268 pesos relacionados con intentos de extorsión, como resultado de labores de inteligencia, prevención y atención a reportes recibidos por las autoridades.

La gobernadora Delfina Gómez dio a conocer, a través de sus redes sociales, que la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó sobre estos resultados durante la reunión de seguridad realizada en Palacio de Gobierno.

Según la información oficial, entre enero y el 15 de julio fueron atendidas más de 25 mil denuncias, reportes y llamadas de auxilio vinculadas con posibles casos de extorsión y otros delitos relacionados. La atención de estos reportes permitió activar mecanismos de orientación, seguimiento y apoyo inmediato para las personas afectadas.

El reporte señala que la extorsión telefónica fue la modalidad con mayor incidencia, al representar el 38 por ciento de los casos atendidos. Le siguió el fraude telefónico, con 33 por ciento.

Asimismo, las llamadas maliciosas concentraron el 7 por ciento de los reportes; las amenazas, el 3 por ciento; la extorsión electrónica, el 2 por ciento, y los casos relacionados con derecho de piso, el 1 por ciento. El porcentaje restante correspondió a otras modalidades.

Los mecanismos más utilizados por quienes cometen este tipo de delitos son las llamadas en las que se amenaza con causar algún daño o se hace creer a la víctima que es objeto de una investigación. También son frecuentes los intentos en los que los responsables se hacen pasar por un familiar o conocido para solicitar dinero, así como las llamadas maliciosas.

El Gobierno del Estado de México señaló que la denuncia ciudadana constituye una herramienta para prevenir y combatir este delito, por lo que reiteró el llamado a la población a reportar cualquier intento de extorsión a través de la línea 089 de Denuncia Anónima, disponible las 24 horas.

La gobernadora Delfina Gómez indicó que la denuncia es un elemento importante para enfrentar este ilícito e invitó a las personas que sean víctimas o tengan conocimiento de un caso a utilizar ese servicio.