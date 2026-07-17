Nuevo distribuidor vial reduce hasta 20 minutos los traslados en Coacalco

Distribuidor vial Coacalco La nueva infraestructura ayudará a mejorar la movilidad en el Municipio y zonas colindantes.

El nuevo Distribuidor Vial de Parque Residencial Coacalco ya comenzó a transformar la movilidad en una de las zonas con mayor carga vehicular del municipio, al reducir los tiempos de traslado en más de 20 minutos y mejorar la seguridad para miles de automovilistas.

El presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, aseguró que esta obra era una prioridad para atender un problema histórico de movilidad que afectaba tanto a habitantes del municipio como de zonas colindantes de Ecatepec.

“Coacalco necesitaba una solución inmediata para mejorar la movilidad en una zona crítica y garantizar la seguridad de los ciudadanos”, señaló.

Distribuidor vial Coacalco Las autoridades de Coacalco, encabezadas por el presidente municipal David Sánchez Isidoro enfatizaron los beneficios para la población durante la ceremonia de inauguración.

El distribuidor beneficia de manera directa a vecinos de colonias como Parque Residencial, Granjas Coor, Granjas de San Cristóbal, Villa de las Manzanas, El Oasis y parte de Ecatepec, particularmente la comunidad de El Tejocote.

Antes de la construcción del puente, quienes buscaban incorporarse a la Vía José López Portillo con dirección a Perinorte debían llegar hasta el semáforo de FOVISSSTE, en Ecatepec, lo que generaba largos recorridos y severos congestionamientos.

Además, los automovilistas provenientes de Ecatepec que pretendían ingresar a Parque Residencial tenían que incorporarse al Eje 8 y realizar un retorno. De acuerdo con el alcalde, esta maniobra provocaba que algunos conductores realizaran vueltas prohibidas para ahorrar tiempo, incrementando el riesgo de accidentes.

Con la nueva infraestructura, el acceso es directo y el ingreso a la parte alta del municipio desde Parque Residencial puede realizarse en menos de tres minutos.

Sánchez Isidoro destacó que uno de los principales beneficios será la reducción de accidentes, además de una circulación más fluida y mejores condiciones para quienes diariamente se trasladan a sus centros de trabajo o escuelas.

“Los indicadores serán la reducción de accidentes, la disminución de tiempos de traslado y la mejora en la fluidez del tránsito”, afirmó.

Respecto al mantenimiento de la obra, el presidente municipal aseguró que el gobierno local dará seguimiento permanente para conservar el distribuidor en óptimas condiciones, como ocurre con otros puentes del municipio, entre ellos La Laguna, México-Tultepec y Juan Pablo II, donde recientemente se realizaron trabajos de bacheo y mantenimiento.

Finalmente, destacó que el proyecto nació a partir de escuchar las necesidades de la ciudadanía y buscar soluciones que mejoraran su calidad de vida.

“Ahorrar tiempo en los traslados significa que las familias puedan convivir más, que los trabajadores lleguen con menos estrés y que el comercio local también se fortalezca. Todo eso también se traduce en beneficios para la salud física y mental de las y los coacalquenses”, concluyó.