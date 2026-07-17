Más de 690 mil estudiantes de Educación Media Superior concluyen el ciclo escolar 2025-2026 en Edomex

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El gobierno del Estado de México reveló que el ciclo escolar 2025-2026 finalizó con una matrícula de más de 690 mil estudiantes de Educación Media Superior, atendidos por 44 mil 22 docentes en 2 mil 391 planteles de la entidad, como parte del compromiso de ampliar las oportunidades educativas para las y los jóvenes mexiquenses.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, asistió a la ceremonia de clausura del ciclo escolar en la Preparatoria Oficial Núm. 143 de Chicoloapan, donde 209 estudiantes concluyeron sus estudios de Educación Media Superior.

Hernández Espejel destacó que la Educación Media Superior es una etapa en la que muchas y muchos jóvenes comienzan a dar forma a su proyecto de vida, por lo que reconoció el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de las y los estudiantes.

El titular de la SECTI afirmó que el gobierno estatal consolida una educación inspirada en los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que forma jóvenes críticos, solidarios y comprometidos con su comunidad, convencidos de que el conocimiento es la mejor herramienta para abrir oportunidades y transformar su realidad.

La Crónica de Hoy 2026