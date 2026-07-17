CTC del Metro cumple nueve años con 107 adopciones en el último año

CTC del Metro

El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro cumplirá este sábado 18 de julio nueve años de operación, periodo en el que ha brindado resguardo temporal, atención veterinaria y promovido la adopción de perros rescatados en las instalaciones de la red de transporte.

Con motivo del aniversario, el STC invitó a la población a visitar el albergue para conocer a los animales disponibles en adopción y, de manera voluntaria, realizar donaciones de alimento o artículos para su cuidado.

Entre julio de 2025 y julio de 2026 el centro concretó la adopción de 107 perros, mientras que otros 12 fueron identificados por sus propietarios y regresaron con sus familias.

El Metro informó que el CTC es un espacio especializado en el resguardo temporal de perros que son localizados dentro de las estaciones o rescatados de las vías electrificadas, labores que se realizan en coordinación con las áreas de Transportación y Protección Civil de la Gerencia de Seguridad Institucional.

Al ingresar al centro, los animales reciben valoración médica veterinaria, alimentación, higiene, vacunación, esterilización y un proceso de socialización para favorecer su bienestar y aumentar sus posibilidades de ser adoptados.

El organismo también reconoció la participación de personas, asociaciones protectoras de animales, estudiantes e instituciones públicas y privadas que, mediante donaciones o trabajo voluntario, han contribuido al funcionamiento del centro durante estos nueve años.

Dichas actividades incluyen el acompañamiento de estudiantes de nivel medio superior y superior, quienes colaboran paseando a los perros al interior de las instalaciones.

Asimismo, señaló que la labor del Centro de Transferencia Canina se desarrolla en el marco de la Constitución Política de la Ciudad de México y de la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México.

El STC reiteró el llamado a la ciudadanía para conocer a los perros resguardados, apoyar mediante la adopción responsable o realizar donaciones en especie, como alimento y enseres para su atención. También es posible participar como voluntario dedicando tiempo para convivir con los animales.

El Centro de Transferencia Canina se ubica en Avenida de las Culturas s/n, en la alcaldía Azcapotzalco, y brinda servicio los 365 días del año, en un horario de 10:00 a 17:00 horas. Las personas interesadas en adoptar o conocer los requisitos pueden consultar la información disponible en el portal del Sistema de Transporte Colectivo.