Exigen gaseros de Chimalhuacán protección de las autoridades ante extorsiones

Integrantes de la asociación de Gaseros y permisionarios para la venta del Gas Licuado de Petróleo (LP) en el municipio de Chimalhuacán en el Estado de México, exigen la intervención urgente de las autoridades federales para frenar la ola de extorsiones de la que son víctimas.

Además señalan contubernio con las autoridades municipales y estatales, pues a pesar que ya existen al menos cinco denuncias en el Ministerio Público, nadie les proporciona la ayuda requerida.

En un video que empezó a viralizarse en redes sociales se observa cómo dos sujetos armados llegaron en motocicleta, uno de ellos se baja y le entrega a una despachadora de una gasera ubicada en Chimalhuacán y le entrega una carta en la cual, se advierten que semanalmente se deben “reportar” con 15 mil pesos o de lo contrario, empezarían a quemar los puntos de venta y atentar contra los clientes.

“Así, con ese mismo modus operandi han entregado la carta a por lo menos 30 gaseras aquí en Chimalhuacán, en cinco de esos lugares han agredido a los empleados o los han intentado quemar, por eso como gremio ya hemos acudido a denunciar, la Fiscalía del Edomex ya tiene conocimiento, la policía local e incluso la propia alcaldesa Xochitl Flores, pero nadie hace algo para evitar la extorsión”, explicó bajo condición de anonimato el representante legal de una de las gaseras afectadas, quien dice ahora tener incluso temor de pedir al Ministerio Público que acelere la investigación, pues sospecha que hay contubernio con los delincuentes.

“Por eso creemos que están coludidos o algo pasa ahí, esa inacción de las autoridades da mucho miedo. Por eso exigimos la intervención de la Guardía Nacional o de los militares, queremos evitar una desgracia por un hecho que estamos denunciando en tiempo y forma, se esta avisando y queremos prevenir, pero sin la ayuda de las autoridades será complicado”, añadió.

En las cartas que dejan a los puntos de venta de Gas LP, el grupo criminal se identifica una “filial” de la “Chokiza”, grupo que opera con total impunidad en toda la zona oriente del Estado de México.

En el mismo documento se detalla que saben cuántos empleados hay por cada expendio, horarios de entrada y salida e incluso, dónde viven los empleados, por lo que se teme un ataque más agresivo de los extorsionadores, en caso que no se colabore con ellos.