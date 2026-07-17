Mi Beca para Empezar 2026: ¿Está abierto el registro? Conoce si todavía puedes registrarte en Mi Beca para Empezar 2026 y sus requisitos (Imagen hecha con IA)

Mi Beca para Empezar 2026 de la CDMX abrió su periodo de registro desde el 21 de abril, por lo que aquí te compartimos si aún puedes registrarte para recibir este apoyo económico.

Mi Beca para Empezar es un apoyo económico que otorga el Gobierno de la Ciudad de México a los estudiantes de preescolar y primaria inscritos en escuelas públicas de esta entidad, con el objetivo de contribuir a erradicar la deserción escolar y fortalecer los ingresos familiares.

Mi Beca para Empezar 2026: ¿Todavía puedo registrarme en el programa?

De acuerdo con lo informado por el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, el periodo de registro de Mi Beca para Empezar 2026 concluyó el pasado 30 de junio, por lo que ya no es posible inscribirte en esta convocatoria.

¿Qué pasa si no alcancé a registrar a mi hijo en Mi Beca para Empezar antes de la fecha límite?

Si no alcanzaste a registrar a tu hijo en el programa Mi Beca para Empezar antes del 30 de junio, deberás esperarte a que se abra una nueva convocatoria para este apoyo económico.

Montos oficiales de Mi Beca para Empezar para preescolar y primaria

Los montos de Mi Beca para Empezar 2026 varían según el nivel escolar en el que los menores se encuentren estudiando, siendo los pagos distribuidos de la siguiente manera:

Preescolar: $600.00 pesos

$600.00 pesos Primaria: $650.00 pesos

$650.00 pesos Centro de Atención Múltiple (CAM) en todos los niveles: $600.00 pesos

Requisitos para la próxima convocatoria de Mi Beca para Empezar

Si estás interesado en registrar a tu hijo en Mi Beca para Empezar, deberás estar al pendiente de los medios oficiales del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México para conocer cuándo se abrirá una nueva convocatoria.

Sin embargo, aquí te compartimos los requisitos para que los tengas preparados y puedas registrar a tu hijo sin ningún inconveniente: