Atizapán amplía plazo de inscripción para el Premio de la Juventud 2026

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza anunció una prórroga en el periodo de inscripciones para el Premio de la Juventud 2026, con el propósito de brindar una nueva oportunidad a quienes no lograron completar su registro o entregar la documentación requerida.

De acuerdo con la convocatoria, las y los interesados tendrán hasta el 24 de julio para presentar su postulación y participar en este reconocimiento dirigido a jóvenes que han destacado por su talento, esfuerzo y contribución en distintos ámbitos.

Las autoridades municipales informaron que la ampliación del plazo busca facilitar la participación de un mayor número de aspirantes y garantizar que más jóvenes puedan acceder a esta convocatoria.

El Premio de la Juventud reconoce a quienes han sobresalido en diversas áreas, impulsando el desarrollo de las nuevas generaciones y promoviendo su participación en actividades que beneficien a la comunidad.

Para conocer los requisitos, categorías y el proceso de inscripción, el gobierno municipal invitó a las y los aspirantes a consultar la convocatoria mediante el código QR difundido en la imagen oficial del programa.

Con esta extensión, el Ayuntamiento reiteró su compromiso de impulsar el talento juvenil y generar espacios de reconocimiento para las nuevas generaciones, fortaleciendo la participación de las y los jóvenes en el desarrollo de Atizapán de Zaragoza.