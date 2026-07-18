Ecatepec anuncia cartelera del Festejo de San Cristóbal 2026 con conciertos gratuitos

El Gobierno de Ecatepec dio a conocer la cartelera artística del Festejo de San Cristóbal 2026, una celebración que reunirá a familias del municipio con conciertos gratuitos y actividades para preservar las tradiciones locales.

Las presentaciones se realizarán en la Explanada Municipal de Ecatepec durante tres fines de semana consecutivos, con la participación de agrupaciones reconocidas de música tropical, regional y popular.

El programa iniciará el 18 de julio con la presentación de Mi Banda El Mexicano, además del grupo Sonora Sabor a Canela, quienes serán los encargados de abrir las actividades musicales de la festividad.

La celebración continuará el 25 de julio con los conciertos de Cañaveral de Humberto Pabón y Campeche Show, agrupaciones que ofrecerán un repertorio de música tropical para los asistentes.

Finalmente, el 1 de agosto se presentarán Ángel Venegas, Estrellas Andinas y Flor de Aroma, cerrando la programación artística del tradicional festejo.

Las autoridades municipales informaron que todos los conciertos serán de acceso gratuito y se desarrollarán en un ambiente familiar, con el objetivo de fortalecer la convivencia entre los habitantes y preservar una de las celebraciones más representativas del municipio.

El gobierno local invitó a la población a participar en las actividades y disfrutar de los espectáculos musicales, destacando que el Festejo de San Cristóbal representa una oportunidad para impulsar la cultura, promover las tradiciones y fortalecer la identidad de Ecatepec.

Asimismo, hizo un llamado a las y los asistentes a disfrutar de las celebraciones de manera responsable y respetar las medidas de seguridad implementadas durante el desarrollo de los eventos.

Con esta cartelera, el Ayuntamiento busca ofrecer espacios de recreación para las familias y mantener viva una de las festividades más importantes del municipio, que año con año reúne a miles de visitantes en torno a la música y las tradiciones populares.