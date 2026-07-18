Reabren Módulo Deportivo Bosques Ceylán con torneo por la paz en Tlalnepantla

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó la reapertura del Módulo Deportivo Bosques Ceylán, donde se llevó a cabo el encuentro de futbol “Que Ruede el Balón por la Paz”, una actividad orientada a fomentar la convivencia comunitaria y la recuperación de los espacios públicos.

El torneo forma parte del programa federal “Atención a las Causas”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco de las Jornadas por la Paz, estrategia que busca fortalecer la prevención de la violencia mediante actividades deportivas, culturales y de integración social.

Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de rescatar los espacios públicos para convertirlos en lugares seguros donde niñas, niños, jóvenes y familias puedan convivir y desarrollar actividades recreativas y deportivas.

La reapertura del módulo deportivo permitirá que habitantes de Bosques Ceylán y colonias cercanas cuenten nuevamente con instalaciones para la práctica del futbol y otras disciplinas, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo el tejido social.

Las autoridades señalaron que el deporte es una herramienta fundamental para prevenir conductas de riesgo y generar entornos de paz, especialmente entre las nuevas generaciones.

El encuentro “Que Ruede el Balón por la Paz” reunió a jóvenes y familias del municipio en una jornada de convivencia que busca impulsar valores como el respeto, el trabajo en equipo y la solidaridad.

El gobierno municipal destacó que la rehabilitación de espacios deportivos forma parte de las acciones para mejorar la calidad de vida de la población y ofrecer alternativas de recreación en comunidades que durante años permanecieron con infraestructura deteriorada.

Raciel Pérez Cruz reiteró que su administración continuará recuperando espacios públicos en distintas colonias de Tlalnepantla para fortalecer la seguridad, la convivencia comunitaria y el bienestar de las familias, en coordinación con las estrategias impulsadas por el Gobierno de México.