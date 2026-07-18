Refuerzan acciones de conservación forestal en San Simón de Guerrero, Edomex

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La Secretaría del Campo y la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), realizó una Jornada de Mantenimiento de Trabajos de Restauración Hidrológico-Forestal en el paraje Los Burritos, de los Bienes Comunales de San Gabriel Cuentla en el municipio de San Simón de Guerrero.

Más de 300 personas, entre personal de la Probosque, Probosque, autoridades municipales y comuneros, participaron en el mantenimiento de tres hectáreas restauradas en 2025, donde se establecieron cerca de mil 400 plantas forestales mediante obras para retener agua de lluvia, conservar el suelo y favorecer la recuperación de la cobertura vegetal.

Las labores incluyeron mantenimiento de terrazas, presas de morillos, geocostales, presas de llantas, protección de riberas y otras obras que reducen la erosión, mejoran la infiltración de agua y fortalecen la supervivencia de las plantaciones.

La secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, destacó que el modelo de restauración ha demostrado su efectividad gracias a la combinación del trabajo técnico y la participación social, ejemplo de ello es el 90 por ciento de supervivencia alcanzado en este proyecto.

“Lo social es fundamental para que sobrevivan los bosques, para que les demos mantenimiento para que todos nos involucremos y los cuidemos y que todos los que no tenemos bosque también tengamos agua y tengamos alimentos en nuestras mesas, en nuestras casas, por eso estamos agradecidos con los propietarios de estos bellos bosques”, declaró Rojano Valdés.

Por su parte, el Director General de Probosque, Alejandro Sánchez Vélez, resaltó que el mantenimiento es una etapa indispensable para consolidar la restauración de los ecosistemas forestales.

“Nosotros desde la Secretaría del Campo hemos hecho toda una revolución, un cambio en la estrategia de Restauración Hidrológico-Forestal, queremos que la sociedad entienda que el agua es un recurso forestal de origen, que no se puede disociar el recurso hídrico con los bosques. Para nosotros lo más importante es el cuidado y el seguimiento, los árboles tienen que tener mantenimiento”, expresó Sánchez Vélez.

La Crónica de Hoy 2026