Mexicable Línea 3 supera el 70 % de avance en Naucalpan

La construcción de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan registra un avance superior al 70 por ciento, informó el gobierno municipal, al destacar que la obra busca mejorar la movilidad de miles de habitantes mediante un sistema de transporte más seguro, eficiente y digno.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, este proyecto beneficiará principalmente a comunidades que durante años enfrentaron dificultades de conectividad y largos tiempos de traslado.

Mexicable Línea 3 supera el 70 % de avance en Naucalpan

El Mexicable Línea 3 forma parte de las acciones para fortalecer la infraestructura de transporte público en el municipio y mejorar el acceso de la población a diferentes zonas de Naucalpan.

Las autoridades señalaron que, una vez concluida, la obra contribuirá a reducir los tiempos de traslado y ofrecerá una alternativa de movilidad con mayores condiciones de seguridad y accesibilidad para las y los usuarios.

Asimismo, destacaron que el proyecto busca atender una demanda histórica de las comunidades que por muchos años permanecieron con limitadas opciones de transporte público.

El gobierno municipal reiteró que continuará dando seguimiento a los trabajos para concluir la obra y poner en operación este nuevo sistema de transporte, considerado uno de los proyectos de movilidad más importantes para el municipio.