Caen 3 del grupo “Don Pollo”, narcomenudistas en Iztapalapa

Detenidos Integrantes del grupo delictivo "Don Pollo". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a tres integrantes del grupo delictivo “Don Pollo”.

Estos presuntos criminales son José “N”, alias “El Cocinas”, Víctor Manuel “N”, alias “El Inocencio”, y Víctor Tadeo “N”, señalados de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, durante la ejecución de dos órdenes de cateo.

El grupo delictivo “Don Pollo” está relacionado con “Los Malportados” y “Los Choppers”, vinculados con narcomenudeo y extorsión en la alcaldía Iztapalapa.

La investigación comenzó a partir de dos denuncias ciudadanas recibidas el 15 de julio de 2026, en las que se alertó sobre la comercialización de narcóticos en dos inmuebles ubicados en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, de la alcaldía Iztapalapa.

Por lo tanto, personal del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) en coordinación con la Guardia Nacional realizaron cateos, donde fueron aseguradas más de 89 dosis de narcóticos, tres bolsas con metanfetamina a granel, una bolsa con mariguana a granel, tres armas cortas, un arma larga, dos granadas de mano, 69 cartuchos útiles, cinco cargadores y cuatro teléfonos celulares.

Estos sujetos y los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.