Hoy No Circula: qué autos descansan este sábado 18 de julio de 2026 en CDMX y Edomex

Hoy no circula CIUDAD DE MÉXICO, 22ABRIL2026.- Intenso tráfico en la avenida de los Constituyentes, en su direccion al centro y a Toluca. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Si planeas salir este sábado 18 de julio de 2026 en la Ciudad de México o el Estado de México, es importante verificar si tu vehículo está sujeto al programa Hoy No Circula, con el fin de evitar sanciones económicas y el envío del automóvil al depósito vehicular.

El programa ambiental aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan hoy, sábado 18 de julio?

Al tratarse del tercer sábado del mes, no pueden circular los vehículos con holograma 1 cuya placa termine en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

También tienen restricciones durante todo el día los vehículos con holograma 2 y los foráneos, salvo las excepciones previstas por la autoridad.

En cambio, sí pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos.

Horario del Hoy No Circula sábado 18 de julio

La restricción vehicular aplica de las 5:00 a las 22:00 horas.

El programa opera de lunes a sábado y puede modificarse en caso de que las autoridades ambientales activen una Contingencia Ambiental, lo que implica restricciones adicionales para distintos tipos de vehículos.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Los automovilistas que incumplan con el programa pueden recibir una multa que oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que el vehículo puede ser remitido al corralón.

Por ello, antes de salir es recomendable revisar las características del vehículo, el holograma de verificación y las terminaciones de placa para confirmar si puede circular durante este sábado.