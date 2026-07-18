Dará GCDMX apoyo económico, vivienda y seguridad social a infancias buscadoras

Reunión Madres buscadoras. (Jorge Aguilar)

Colectivos de familias buscadoras acordaron con el Gobierno de la Ciudad de México un sistema de cuidados para que a niños y niñas familiares directos de personas desaparecidas se les brinde apoyo económico, vivienda digna, seguridad social y programas de deporte y recreación a las infancias.

Tras una reunión en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, las madres de las infancias buscadoras declararon que tras la celebración de este acuerdo ven “una luz en el camino”, dado que desde el inicio de este sexenio, los niños y niñas que tienen a su papá o mamá desaparecido pedían un diálogo con la mandataria capitalina, ya que, declararon, administraciones pasadas no quisieron escucharlos.

El apoyo consiste en un monto mensual de dos mil 553 pesos por niño y niña, siempre y cuando el beneficiario estudie hasta el nivel licenciatura, monto que se les otorgará a partir del 1 de agosto del 2026.

También los infantes serán acreedores a vivienda digna, sumado a programas de seguridad social y atención al bienestar emocional de los niños y niñas con personal especializado y capacitado en infancias.

Adicionalmente, se les brindará un programa de derecho al deporte y a la recreación.

A la brevedad, estas promesas serán publicadas en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México.

Jaqueline Palmeros, líder del colectivo “Una Luz en el Camino”, expresó que la capital es el ejemplo de que cuando existe voluntad de las autoridades, se puede disponer de los recursos económicos y sociales para atender a los pequeños y crear este sistema de cuidados, que no cuentan con sus padres para su desarrollo, sin embargo, llamó a que estos programas se repliquen a nivel nacional.

“Salimos satisfechas, los niños salen contentos, la jefa de Gobierno les regaló un viaje a Acapulco para que se fueran de vacaciones. Son pequeños pasos, pero es una muestra de la voluntad que tienen hacia esta población vulnerable”, dijo Palmeros.

En los próximos días, abuelas cuidadoras de niños y niñas cuyo padre o madre fueron víctimas de desaparición y personas que se hacen cargo de infancias buscadoras, serán llamadas por la Comisión de Búsqueda y formalizar el registro de este sistema de cuidados a todos los necesitados.

Al inicio de la reunión, uno de los niños que es víctima indirecta de desaparición, le dijo a la jefa de Gobierno “¿Y si sí?” y al finalizar el encuentro, la mandataria le contestó “sí se pudo”.

Otro de los menores envió un mensaje a Brugada:

“Hola Clara, me llamo Ilich, tengo ocho años, no pude ir a la reunión pero quería decirle que algo me llevó en mi corazón. Mi sueño más grande es que un día mi papá pueda ir por mi a la escuela, abrazarme y regresar juntos a casa, sé que muchas niñas y niños tenemos ese mismo deseo, ojalá nos ayude para que ningún niño tenga que esperar a quien más ama. Con cariño, Ilich”.

Aún con todos los apoyos prometidos, los niños y niñas urgieron a las autoridades localizaran a sus padres y madres desaparecidas, a quienes diariamente esperan en casa.

Hacia esto, Palmeros mencionó que es necesaria esta atención, porque los niños y niñas deben de mantener su proceso de desarrollo y estabilidad emocional y que se haga realidad su sueño de que su papá o mamá regresen a su hogar.

“Para las infancias que están siendo víctimas de este delito ha sido un paso gigantesco, tenemos muchos años en los que no se les había volteado a ver. Es el primer estado donde todas como madres y abuelas estamos conformes y se logró. Desde que ella entró (Clara Brugada) los niños le pedían audiencias, le pedían ayuda y hoy es una realidad para ellos”, dijo la líder del colectivo.

Puntualizó que la asistencia a la salud mental de los infantes es una prioridad, apoyo emocional que se les dará desde el próximo 1 de septiembre.

“Creo que esto puede ser un perfecto ejemplo y un trampolín para que los gobernadores de cada estado se pongan las pilas por las infancias, si hay voluntad sí se puede y esta acción es la prueba. Salimos sorprendidas”, agregó Jaqueline Palmeros.