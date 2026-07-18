Comunidades definen 69 proyectos de Presupuesto Participativo en Asambleas de Casos Especiales

Definen proyectos de Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio seguimiento a la celebración de 66 Asambleas de Casos Especiales (ACE) en diversas Unidades Territoriales (UT) de la capital, con el propósito de definir los proyectos que serán ejecutados con recursos del Presupuesto Participativo correspondientes a los ejercicios fiscales 2026 y 2027; durante las jornadas se definieron 69 proyectos.

El IECM detalló que la normativa establece que estas asambleas proceden cuando se presenta alguno de los siguientes supuestos: que no se celebre la jornada consultiva en una Unidad Territorial, que no exista proyecto para ejecutar, que únicamente se cuente con un proyecto dictaminado viable.

Así como cuando los proyectos sometidos a consulta no reciban opinión alguna, que exista empate en el primer lugar entre dos o más proyectos, o en cumplimiento de una determinación emitida por una autoridad competente.

De acuerdo con la información, al corte del 16 de junio de 2026, se celebraron ACE en 66 Unidades Territoriales para la definición de 78 proyectos de presupuesto participativo: 27 correspondientes al ejercicio fiscal 2026, 27 al ejercicio fiscal 2027 y 12 para ambos ejercicios.

Como resultado de estos trabajos, se han definido 69 proyectos que podrán ejecutarse en beneficio de las comunidades respectivas. Asimismo, se emitieron 68 convocatorias para la realización de estas asambleas.

Entre los casos registrados destaca la Unidad Territorial Pedregal de Santo Domingo VI, en la que fue necesario emitir una nueva convocatoria luego de que la primera asamblea se suspendiera por circunstancias que impidieron su adecuado desarrollo. También resalta el caso de Villa Coapa Super Manzana 4, donde la asamblea se realizó debido a que únicamente se contaba con un proyecto dictaminado como viable.

Las Asambleas de Casos Especiales constituyen un mecanismo previsto en la Convocatoria Única para asegurar que todas las Unidades Territoriales cuenten con proyectos susceptibles de ejecutarse con recursos del Presupuesto Participativo, aun cuando se presenten situaciones extraordinarias que impidan definirlos mediante el procedimiento ordinario de consulta.