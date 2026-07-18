Desde el Congreso CDMX llaman a reforzar seguridad ante alza en robos durante vacaciones

¡CUIDADO!

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México solicitó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina reforzar las acciones de las 16 de demarcaciones a favor de la seguridad ante las vacaciones de verano.

Ello, ante una oleada de asaltos a casa-habitación principalmente en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Iztacalco y Tláhuac.

La diputada promovente, Laura Álvarez, informó que el delito de robo a casa-habitación, en su mayoría, se realiza sin violencia porque el delincuente opta por domicilios sin la presencia de sus habitantes, justo en esta temporada vacacional que salen de la capital.

“En esta temporada, varias familias salen de la ciudad para disfrutar de las vacaciones y son momentos en los que la delincuencia aprovecha para realizar sus robos, forzando puertas, burlando filtros de seguridad de las casas, brincándose a través de azoteas y saquean”, comentó.

La legisladora pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital establecer coordinación con las alcaldías para fortalecer la seguridad en plazas comerciales, espacios públicos y puntos turísticos de la capital.

Incrementan robos en casa-habitación

La panista destacó que el delito de robo a casa-habitación, en su mayoría, se realiza sin violencia porque el delincuente opta por domicilios sin la presencia de sus habitantes, justo en esta temporada vacacional que salen de la capital.

De acuerdo al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en CDMX un 8 por ciento de los asaltos a viviendas se realizan con violencia y en el Estado de México, 16 por ciento.

“Invitamos también a la ciudadanía a informarse, alzar la voz y buscar a sus mandos regionales para orientarlos sobre la correcta seguridad de sus hogares en esta temporada vacacional”.

La legisladora comentó que, pese a que el Mundial está por terminar, "es necesario no bajar la guardia. Lo que pedimos es simple: más policías en colaboración con las alcaldías, más patrullas, más rondines, más coordinación con el C5 y más inteligencia”, afirmó.

Álvarez Soto consideró que debe haber recorridos por todas las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales, así como zonas residenciales que es donde operan las pandillas.

Y señaló que, “si en los gobiernos de Morena no quieren adoptar estrategias de seguridad como las que ofrecen los gobiernos del PAN en la capital, es una condena a sus habitantes porque los capitalinos terminan sufriendo por la inseguridad diaria, la muestra es que en temporada vacacional el robo a casa-habitacional aumenta hasta 15 por ciento”.