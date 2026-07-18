Entregan 20 mil apoyos económicos a estudiantes universitarios

Apoyo Entrega de 20 mil apoyos económicos a estudiantes universitarios. (GCDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó la Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte y Más a cerca de 20 mil estudiantes de universidades públicas.

Con este apoyo, el programa ascendió a 100 mil beneficiarios.

Este apoyo es universal para las y los estudiantes universitarios, y se otorga únicamente al cumplir con dos requisitos: estudiar en una institución pública de educación superior y vivir en la Ciudad de México, sin considerar promedio académico ni condición socioeconómica.

Brugada anunció que en el 2027 la beca incrementará su monto y alcanzará una cobertura universal, de modo que todas y todos los estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados puedan acceder a este apoyo.

Asimismo, el próximo semestre se realizará una segunda entrega para llegar a 200 mil beneficiarios; mientras que el objetivo para el próximo año es avanzar hacia la universalidad de este apoyo, que es respaldado por una inversión inicial de 266 millones de pesos.

“Desde los gobiernos de la Transformación consideramos que todos los estudiantes deben de tener derecho a recibir un apoyo económico para contar con condiciones para estudiar”.

“El Gobierno de la ciudad toma en sus manos la tarea de no dejar solo a los estudiantes. El apoyo que hoy reciben ustedes lleva el mensaje de que no están solos en esta tarea de estudiar la universidad.”, expresó.

La mandataria capitalina destacó que su administración busca consolidar este programa como un derecho para las futuras generaciones universitarias.

También, dijo, próximamente el Gobierno de la capital impulsará la instalación de comedores populares en las inmediaciones de las universidades públicas para apoyar también su alimentación.