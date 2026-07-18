Pide diputada a la FGJ y al DIF intensificar acciones para erradicar el abuso infantil

Las niñas y los niños son el presente y el futuro de nuestra sociedad

El grupo parlamentario del PT en el Congreso de la Ciudad de México presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a las personas titulares de la Fiscalía General de Justicia y del DIF (ambas de la capital) a intensificar acciones para erradicar el abuso sexual infantil.

La diputada promovente de la iniciativa, Miriam Saldaña, consideró que es urgente construir una ciudad en la que ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente enfrente la violencia en soledad.

Precisó que debe de ser una ciudad donde denunciar no signifique volver a sufrir, dónde las instituciones actúen con sensibilidad, especialización y diligencia; y dónde la protección de la infancia sea una responsabilidad compartida y permanente.

La legisladora, también vicecoordinadora del PT, detalló que se trata de un exhorto respetuoso, para que las autoridades de ambas instancias, en el ejercicio de sus respectivas competencias, implementen y consoliden, en forma conjunta o separada, acciones integrales.

“Necesitamos acciones integrales de prevención, investigación, persecución, sanción y erradicación del abuso sexual infantil, a efecto de que se garantice la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Saldaña Cháirez hizo énfasis en que las niñas y los niños, “son el presente y el futuro de nuestra sociedad”.