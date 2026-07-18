Pide PVEM que Sobse atienda cuestionamientos de vecinos de Tlalpan sobre L4 de Cablebús

Cablebús CDMX Las tres estaciones estarán cerradas temporalmente en las próximas semanas debido a trabajos de remodelación anuales.

El Partido Verde en el Congreso local exhortó a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) emitir una respuesta fundada al escrito presentado por la Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, en Tlalpan, relacionado con la construcción de la estación CEFORMAde la futura Línea 4 del Cablebús.

Aunque reconoció que la Línea 4 del Cablebús representa una obra estratégica para mejorar la movilidad en el sur de la capital, ya que beneficiará a miles de personas al conectar las alcaldías Tlalpan y Coyoacán con otros sistemas de transporte público, aseguró que las grandes obras públicas deben construirse con diálogo, transparencia y respeto a los derechos de las comunidades.

“No estamos en contra del Cablebús, estamos a favor de que las obras de infraestructura se desarrollen escuchando a la ciudadanía, respetando su derecho de petición y brindando información clara y oportuna a las y los vecinos”, expresó el diputado Jesús Sesma, también presidente de la mesa directiva del Congreso local.

El exhorto surge luego de que la Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad Habitacional Fuentes Brotantes presentó, desde el 31 de octubre de 2025, una solicitud para que las autoridades informaran sobre el desarrollo del proyecto y valoraran la implementación de mecanismos de participación ciudadana respecto de la construcción de la estación CEFORMA.

A casi ocho meses de haberse presentado dicho escrito, las y los habitantes señalan que no han recibido una respuesta formal, pese a que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho de petición y obliga a las autoridades a responder de manera fundada y motivada.

Sesma Suárez destacó que las inquietudes de la comunidad están relacionadas con posibles afectaciones derivadas de la construcción, entre ellas el impacto en espacios de uso común, la movilidad local, la seguridad y la protección de la infraestructura subterránea de la zona.

Finalmente, el legislador del PVEM hizo un llamado a privilegiar el diálogo entre autoridades y ciudadanía para que proyectos de gran relevancia social, como la Línea 4 del Cablebús, se desarrollen con pleno respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y la legalidad.