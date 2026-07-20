La Guelaguetza 2026 La Guelaguetza llega a Azcapotzalco 2026: Música, danza y gastronomía oaxaqueña en la CDMX (Cuartoscuro)

La máxima festividad oaxaqueña llega a la Ciudad de México para acercar sus tradiciones, folclor y sabores a la alcaldía Azcapotzalco. A través de la iniciativa cultural “EnOaxacate”, los asistentes podrán disfrutar de una muestra de la Guelaguetza sin necesidad de salir de la capital.

¿Cuándo y en qué horario se celebrará la Guelaguetza en Azcapotzalco?

Esta gran fiesta cultural se llevará a cabo del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto de 2026. Las actividades darán inicio a partir de las 12:00 horas y se extenderán hasta las 20:00 horas. Cabe destacar que el acceso al evento será completamente gratuito y para todo el público.

¿Dónde se ubicará la sede principal del evento?

El epicentro de los festejos se instalará en el Jardín Hidalgo, ubicado en la Avenida Azcapotzalco, en pleno Centro de la alcaldía, frente a la Casa de Cultura y a un costado de la Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago.

¿Qué actividades culturales y gastronómicas habrá?

Durante los tres días de festival, el centro de Azcapotzalco se transformará en una pequeña Oaxaca con un amplio programa de actividades culturales. Los asistentes podrán disfrutar de las emblemáticas danzas tradicionales representativas de las ocho regiones oaxaqueñas, acompañadas de música en vivo a cargo de agrupaciones y sonidos típicos de la región.

Uno de los momentos más esperados será la icónica megacalenda, una caminata festiva repleta de color, marmotas y alegría que recorrerá las calles aledañas. Además, la experiencia se completará con un bazar gastronómico donde se venderán platillos auténticos como tlayudas, moles, pan de yema y café oaxaqueño, a la par de una oferta de bebidas tradicionales donde destaca el mezcal artesanal.

Por último, maestras y maestros artesanos estarán presentes en una exposición de venta directa de sus piezas.