MH reporta saldo blanco tras operativo nocturno implementado durante el Mundial 2026

La alcaldía Miguel Hidalgo informó que el operativo especial “Gobierno Nocturno MH”, implementado durante los 39 días que se desarrolló la Copa del Mundo 2026, concluyó con saldo blanco, tras realizar acciones permanentes de seguridad, atención de emergencias, supervisión de establecimientos mercantiles y servicios urbanos en distintos puntos de la demarcación.

El dispositivo comenzó el 11 de junio y mantuvo operaciones durante las noches y madrugadas con la participación de personal de diversas áreas del gobierno, entre ellas Protección Civil, Blindar MH, Servicios Urbanos, Medio Ambiente, Gobierno y Asuntos Jurídicos y Desarrollo Social.

Diariamente se realizaron recorridos de supervisión para verificar el cumplimiento de los horarios de operación de establecimientos mercantiles, así como la regulación de enseres, niveles de ruido, aforos permitidos y otras disposiciones administrativas.

La vigilancia se reforzó durante los 17 días en que se llevaron a cabo eventos masivos, como los conciertos en Campo Marte y los encuentros de la Selección Mexicana.

La alcaldía informó que la Subdirección de Mercados supervisó 89 puestos semifijos y retiró 35 artículos promocionales relacionados con el Mundial que carecían de autorización.

Emitió 75 exhortos preventivos, retiró seis triciclos, tres puestos ambulantes, 12 carpas, bancos y lonas, además de retirar a 10 vendedores informales conocidos como “toreros” en la zona de Polanco. También fueron retirados tres scooters que obstruían el paso peatonal y se resguardaron seis figuras promocionales no autorizadas.

En materia de seguridad, el operativo Blindar MH desplegó personal en los principales puntos de concentración de asistentes, entre ellos el Fan Fest instalado en Campo Marte, que registró una asistencia acumulada de 68 mil personas, y la Glorieta de los Ahuehuetes, donde se contabilizó la presencia de aproximadamente 18 mil personas durante los días en que jugó la Selección Mexicana.

Como resultado de las acciones realizadas durante el periodo, la alcaldía reportó la remisión de 27 personas al Juzgado Cívico y de tres más al Ministerio Público. Además, se levantaron 138 infracciones de tránsito y se atendieron 265 reportes relacionados con las lluvias registradas durante esas semanas.

En el rubro de servicios públicos, la Dirección de Servicios Urbanos informó la recolección de 95 toneladas de residuos sólidos y 92 toneladas de heces caninas. También realizó labores de barrido en 3 mil 172 cuadras, además del retiro de llantas, cables, cascajo, objetos voluminosos y otros residuos acumulados en la vía pública.

La Subdirección de Infraestructura Urbana reportó la reparación de más de mil luminarias distribuidas en 67 colonias, la atención de alrededor de 508 reportes ciudadanos y la intervención en 246 casos de encharcamientos e inundaciones, además de trabajos permanentes de limpieza y desazolve de la red secundaria de drenaje.

La Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente y Sustentabilidad informó que atendió 70 reportes relacionados con árboles caídos o en riesgo de colapso, así como el retiro de desechos vegetales en colonias como Agricultura, Anáhuac, Argentina, Bosques de las Lomas, Escandón, Granada, Irrigación, Legaria y Lomas de Chapultepec, entre otras.

El alcalde Mauricio Tabe señaló que el operativo concluyó sin incidentes mayores y destacó que, pese a las lluvias y fuertes vientos registrados durante el periodo, la coordinación entre las distintas dependencias permitió responder a las emergencias y mantener la operación de los servicios públicos.

El funcionario recordó que, pocas horas después del inicio del programa, la demarcación enfrentó una de las tormentas más intensas de la temporada, situación que activó el Operativo Tormenta para atender afectaciones derivadas de las precipitaciones.

Finalmente, la administración de Miguel Hidalgo informó que el programa brindó atención permanente a los reportes ciudadanos durante el desarrollo del Mundial 2026 y agradeció la participación del personal que integró el operativo especial durante las jornadas nocturnas.